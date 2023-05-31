「周杰倫概念」巨星傳奇：不靠單一藝人
今日兩隻新股齊齊招股，其中挾着歌手周杰倫名號的巨星傳奇(06683)每手500股入場費3,181.77元，不計股東套現部分，最多集資約4.95億元，預期6月13日掛牌。該公司董事會主席馬心婷強調，藝人是公司重要資源，但非依賴某一藝人，而是着重IP賦能新零售。
前期股東料套最多3億
巨星傳奇將於下周一截止招股，每股招股價介乎5.5至6.3元，發行逾1.26億股，當中4,800萬股為舊股，由上市前股東何志成出售，套現最多3.02億元，持股將由13%降至5.7%。保薦人代表指出，這是投資者的個人投資安排，其他新股項目不時也有同類操作。另外，個人投資者張源及遊戲公司網龍(00777)以基礎投資者身份，分別認購1,500萬美元及300萬美元等值股份，設12個月禁售期，較一般6個月為長。
公司擁有藝人周杰倫、庾澄慶、劉畊宏等IP，招股前夕宣布與本港藝人陳法蓉合作。過去有藝人因個人問題遭內地封殺，馬氏指，所有合作藝人均精挑細選，會考察潛在合作方以往言行舉止，以減低風險。
科笛招股 $4999入場
另一招股企業為尚未有盈利的生物科技公司科笛集團(02487)，同於下周一「截飛」，每股招股價介乎20.65至24.75元。公司發行2,128.18萬股新股，集資最多5.26億元，並獲3名基礎投資者撐場，為基金公司嘉實、內地無錫市有份的投資公司新鴻笛創投，及投資公司So-Young HK，共認購2,320萬美元，6個月禁售期。以招股價中間價22.7元計，佔發售規模37.56%。每手200股，4,999.92元入場，預期6月12日掛牌。
科笛主要研發皮膚病治療及護理市場藥物，目前有9種產品及候選產品，其中5種處於臨床階段。首席執行官張樂樂指，獲授權的雄性激素脫髮藥物CU-40102及痤瘡藥CU-10201均計劃在今年第四季向國家藥監局提交新藥申請，2024年第四季商業化，而未來會拓寬產品線，增加自研產品佔比。
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