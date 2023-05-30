產經

輪商精選：博恒指彈吼28307

踏入五窮月最後一周，恒生指數再下試今年以來低位，失守18,600點水平，欲以認沽證作對沖或看淡，可留意恒指認沽證15568，行使價17,600點，9月到期，實際槓桿8倍。相反，如認為恒指跌勢過急，博反彈可參考中短期認購證28307，行使價20,502點，9月到期，實際槓桿15.1倍。
看好美團留意16851
個股方面，美團(03690)上周公布首季轉賺，純利超過33億元。大行看法分歧，個別擔心到店及酒店業務面對競爭。美團股價昨失守120元，跌幅達8%，見去年10月以來新低，成交量增加。
如續看淡美團可留意輕微價外認沽證14417，行使價111.11元，10月到期，實際槓桿4.5倍。相反，如認為去年10月底部或有支持，看好績後反彈可參考美團價外認購證16851，行使價150元，2023年12月到期，實際槓桿4.8倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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