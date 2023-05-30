股市估市：中美有近憂 港股冇運行

今日為期指結算日，若以周一收市價計，全月已跌約1,800點，全月波幅也是約1,800點不算大，即是說恒指在月初已是全月高位，其後走勢向下。上周提及「儘管恒指近日徘徊於19,500至20,500點的一千點區域內，但走勢上呈現一頂比一頂低，低位也是一個比一個低的較差走勢，短期仍要審慎為主。」話口未完，恒指連跌4日，累跌逾一千點。

原本以為美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫上周末達成協議，可幫助港股反彈，可惜事與願違。據報美國會暫停實施債務上限至後年初，讓財政部可以發新債集資償還到期國債等，藉此避過債務違約危機。

聯儲下月加息機會升 不過，暫停實施債務上限協議遭多名議員反對，無論民主黨或共和黨都有議員不滿，而距離6月5日可能債務違約的期限僅餘約一星期，能否順利過渡也是未知，暫停債務上限法案預計周三開始表決，此前大市仍然會有較大波動。亞太區股市昨大部分反彈，惟港股及內地股市未能受惠。

本周市場注視美國的勞工市場數據和聯儲局地區經濟報告，美國上周公布的個人消費開支（PCE）物價指數按年升4.4%，高於預期，市場已押注下月加息機率上升。再者，聯儲局部分官員近日談論貨幣政策的語調強硬，市場關注聯儲局本周發布有「褐皮書之稱」的地區經濟報告，對貨幣政策去向是否會有更多啟示。

另一方面，美國職位增長步伐於2月和3月持續減慢後，上個月恢復加快增長，但市場估計本月增長步伐又減慢。失業率方面，於3月和4月持續下降後，本月料會回升，從上月的3.4%升至3.5%。數據實在是製造兩難局面，非農數據遠高預期的話，一方面證明了美國經濟依然強勁，但另一方面又擔心通脹會再次升溫。

華經濟復甦不似預期 目前最關注的是中國於周三發布的官方採購經理指數（PMI），4月時的官方製造業PMI只有49.2，遠較預期為差，亦是時隔3個月再度跌破盛衰分界線。假如5月PMI數據未能反彈甚至加速萎縮，那年初唱好的外資會否轉口風？有分析預計，5月製造業萎縮情況將略有緩和，而強勁的服務業擴張速度也預計將放緩。

內地近期的經濟數據呈現弱勢，本地和主要出口市場需求減弱，也是近期人民幣及A股轉弱的原因。寄望的是國家曾表示要採取更有針對性的措施來擴大內需和穩定外需，以促進經濟的持續回升，投資者或許只能憧憬一下內地推出貨幣或財政政策幫港股和A股一把了！

元宇證券基金投資總監林嘉麒（作者為註冊持牌人士）