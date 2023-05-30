專家樓評：供樓要識用盡扣稅額

本港加息周期由去年9月開始，樓按利息開支進一步增加。另外，踏入報稅季節，稅務局月初已向240萬名市民派發2022/2023年報稅表，供樓人士又將要預備另一筆開支。

如想慳稅又慳息亦有辦法，事實上供樓人士可以「居所貸款利息」作為扣稅項目，申請每年最高10萬元的扣稅額，最多可扣除20個課稅年度，而且不需連續使用，即代表供樓人士可任意決定每一年是否需要用到此扣稅項目。作為精明的納稅人，當然希望可透過此扣除額慳稅慳到盡，在此分享怎樣用盡此項扣稅額。

初期利息貴 易用盡10萬額度 居所貸款利息是計算供樓人士年度供樓利息開支，而銀行計算每月供款時，因息隨本減的關係下，每期利息開支會一直遞減，因此愈早申請，利息佔比會愈多。假設業主A去年10月置業，貸款額500萬元、年期30年及按息3.5厘，首17年的全年利息開支為10萬元以上，但到了第18年，全年利息開支將降至9.6萬元，即表示由該年開始將不能用盡10萬元扣稅額。

於最新課稅年度為2022年4月1日至2023年3月31日，若去年置業的業主並不是由2022年4月開始供款，便有機會用不盡10萬元扣稅額。假設業主A由2022年10月開始入住新屋及供樓，每月供樓利息約14,500元，按比例計算（2022年10月至2023年3月），2022/2023年度可申請的扣稅額便只有87,000元，低於每年扣稅額上限10萬元。

除了居所貸款利息，納稅人亦可透過其他的扣稅項目，如強積金供款、個人進修開支、自願醫保計劃保費以及慈善捐款等，以減輕交稅負擔。如供樓人士計除基本免稅額及其他稅款寬免後毋須繳稅，居所貸款利息的配額就可留待日後使用。

現時本港處於加息周期，當息口高企，供樓利息開支亦有所增加，此情況亦會較適合申報居所貸款利息，並可盡量扣除利息增多的開支。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明