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●市場消息指，屢傳財困的高銀金融(00530)前主席潘蘇通，其名下中半山富滙豪庭1座高層A、B室、實用面積共逾3,700方呎的單位已淪為銀主盤，目前以低於二手市價的兩億元放盤，本周開始可預約參觀。據報潘氏於2008年以1.2億元買入上述單位，連同其於2006年以4,631萬元購入同座上一層的B室單位，整合成總面積5,543方呎的相連及複式單位，曾為潘的居所，後來物業透過不同的財務公司加按借貸，當中的同層相連單位現被銀主放售。
●三和建築(03822)預期，截至今年3月底止年度將錄得淨虧損不少於1,500萬元，較截至去年9月底止上半年淨虧損8,700萬元有所改善。
●深圳投控灣區發展(00737)旗下廣深高速公路4月總路費收入2.28億元（人民幣‧下同），日均路費收入7,619元，兩者按年同升44%；廣珠西綫高速公路及沿江高速公路（深圳段）同月總路費收入及日均路費收入按年均升35%。
●東風集團(00489)澄清，東風武漢輕型汽車與該集團及其附屬不存在任何股權關係，強調該集團生產經營活動正常，不存在應披露未披露的重大債務。
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