越南今年經濟難達標

一向被視為受益於外資撤出中國製造業的越南，今年以來經濟表現也不見得好過。越南國家統計局最新公布的數字顯示，5月份出口按年下跌5.9%，雖勝於市場預期的下跌10.3%，但跌勢仍持續；且5月進口按年大跌18.4%，比市場預期跌15%更差。

今年首5個月，越南出口總額為1,361.7億美元，按年下跌11.6%；進口總額1,263.7億美元，按年下跌17.9%，可見整體外貿與內部需求都在減速，也令該國官方所定今年經濟增長6.5%的目標變得較難實現。

全球需求放緩 前景難樂觀 首5個月，越南的工業生產按年下降2%，其中智能手機出口下跌達16%。通脹方面，該國5月通脹率為2.43%，乃14個月以來最低水平；扣除食品、燃料、醫療保健和教育服務成本的核心通脹率為4.54%。由於通脹受控，越南央行今年已3度下調政策利率以刺激疲弱的經濟。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新指出，全球經濟增長放緩，且中國經濟復甦不振，令越南的出口前景不樂觀，故已將越南今年的經濟增長預測從4.2%向下修訂為僅3%。