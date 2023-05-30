憂土耳其維持低利率 大摩：里拉恐瀉29%

已執政20年的土耳其現任總統埃爾多安在剛過去的周日總統大選第二輪投票擊敗反對黨而勝出，其任期將會延續到2028年。投行摩根士丹利發出警告，若埃爾多安連任後繼續維持低利率政策，土耳其貨幣里拉將面臨暴跌29%的風險。

外媒引述大摩的研究報告指出，若埃爾多安沒有改變貨幣政策方向，里拉兌美元匯率可能會比早前預期更快達到26里拉兌每美元，並在今年底前跌至接近28里拉。近日里拉明顯受壓，曾見接近歷史新低的19.97兌每美元，昨日則處20.06兌每美元。

通脹高企 息口不加反減 2021年末季開始，土耳其通脹飆至20%，惟埃爾多安相信，低利率可帶來低通脹，故未有加息對抗通脹，更不斷施壓土耳其央行減息以刺激經濟，結果在2021年9月至去年11月期間，該國的基準利率由18厘降至9厘，惟通脹未見回落，去年10月更高見85.51%的25年新高，直至11月該央行宣布結束貨幣政策寬鬆周期，通脹才回落。

奈何今年2月，該國發生嚴重地震下央行又再減息一厘，今年4月的通脹率為43.68%。正正由於土耳其的幣策令人難以理解，里拉遭大幅拋售，國際資金持續流出，過去5年里拉累計貶值近80%，過去10年海外投資者對土耳其股債的總持倉量據報已大減85%。