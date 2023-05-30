幣安日本推新交易平台 12月啟用
全球最大加密貨幣交易所幣安於去年11月收購日本加密資產平台服務提供商Sakura Exchange BitCoin（SEBC）全部股權，正式進入日本市場，並接受日本金融廳（JFSA）監管。惟近半年過去，隨着監管環境漸趨嚴格，為遵守日本當地法規，幣安決定關閉SEBC在日本的服務，並推出新的交易平台幣安日本（Binance Japan）。
據報SEBC將在5月底前停止其當前的服務，並在未來數周以幣安日本的名義重新開放。5月26日起，在幣安國際版的日本居民用戶將無法開設新的衍生品帳戶；6月9日起日本居民將無法再開期權倉位、買賣槓桿代幣，而所有掛單也將被取消。幣安又指，日本居民用戶已完成身份驗證（KYC）的遷移連結將在8月1日至11月30日開放，11月30日幣安國際版將停止任何交易，而12月1日新平台幣安日本將正式啟用。
投資FTX損手 淡馬錫高層減薪
此外，加密貨幣交易所FTX早前破產收場，新加坡主權基金淡馬錫在FTX的2.75億美元投資須進行撇帳。淡馬錫就此事啟動內部審查，近日公布儘管涉事投資團隊在得出投資建議的過程中並無不當行為，但高級管理層須為投資決定承擔集體責任，故決定削減他們的薪酬，惟未有透露減薪金額。
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