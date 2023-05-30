幣安日本推新交易平台 12月啟用

據報SEBC將在5月底前停止其當前的服務，並在未來數周以幣安日本的名義重新開放。5月26日起，在幣安國際版的日本居民用戶將無法開設新的衍生品帳戶；6月9日起日本居民將無法再開期權倉位、買賣槓桿代幣，而所有掛單也將被取消。幣安又指，日本居民用戶已完成身份驗證（KYC）的遷移連結將在8月1日至11月30日開放，11月30日幣安國際版將停止任何交易，而12月1日新平台幣安日本將正式啟用。