日經33載高 年內飆兩成

估值平外資掃貨 晶片股做好 軟銀漲8% 相對於一潭死水的港股，日本股市卻愈升愈有！日經平均指數昨日在晶片相關股份帶動下再度刷新1990年7月後的高位，收報31,233點，漲1.03%，把今年以來的累計回報拉高至19.69%，開始令市場擔心日股升勢過猛。日圓兌每美元昨日曾低見140.92的半年新低，其後隨着股市呈強而倒升最多0.4%至140.03。分析相信，日股估值依然相對便宜，可望持續吸引外資買入。

Advantest 3日累升25% 事緣軟銀旗下正籌備美國上市的晶片指令集專利商Arm，昨於台北發布新技術——圖像處理器（GPU）架構「Immortalis-G720」及中央處理器（CPU）架構「Cortex-4」，其中前者適用於人工智能（AI）及視頻，食正資料處理器（DPU）龍頭英偉達（Nvidia）股價暴漲的浪潮。兩款新架構的性能均比上一代提高15%，率先採用台積電第二代3納米製程工藝的「Cortex-4」更能減少40%耗電量。Arm管理層強調，該企並不打算推出和銷售自家晶片。

跟隨軟銀起舞的有半導體檢測設備商Advantest和全球最大矽晶圓生產商信越化學工業，股價分別漲4.06%及1.64%，其中前者3日累飆25.67%。住友三井DS資產管理首席市場策略師市川雅浩直言「一切都是Nvidia帶挈」。

樂天證券首席策略師窪田真之直言，日股儼如已經開始炒作2024年的復甦，把當前的經濟失速拋諸腦後。事實上，一些依賴遊客的股份昨日跑輸大市，資生堂跌1.26%，東海旅客鐵道（JR東海，東京至大阪新幹線之營運商）跌0.41%，西日本及東日本旅客鐵道亦分別跌0.38%及0.44%。

圓匯貶 遊客購買力增 日圓創半年低，昨日亦沒有提振豐田汽車等海外收入佔相當比重的股份。不過，野村認為，圓匯貶值能提高遊客的購買力，況且歐美和亞洲其他地區的經濟增長優於日本者多的是，推薦全日本航空、資生堂、精工，以及百貨公司伊勢丹三越控股、王子大飯店的母公司西武控股，即使預期遊日人次要到2025年始能回復至2019年疫情爆發前水平，中國客方面2025年之前亦很難回復至疫情水平，尤其是機場人手不足限制運力復常。

日媒指出，現時市場主流意見依然是海外資金將繼續流入日股，主要是日股相對尚算便宜，中長期還有企業資本效益改善的憧憬。瑞穗金融集團環球市場聯席主管輿水賢哉亦看好日股，理由是估值低廉和日本經濟好轉，後者正是他估計日本央行大約一年內退出目前極寬鬆貨幣政策的理據；惟同時指出，鑑於美國和日本幣策轉向都會掀起大浪，該行暫時減持流動性低的資產，並縮短日本等國債的年期，預留彈藥再決定如何入市。

日經指數企穩三萬一關