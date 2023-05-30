英偉達推AI產品 Meta微軟成用家

人工智能（AI）熱潮推動美國股市洗牌，躋身全球最頂尖科網巨頭行列的英偉達（Nvidia），未有就此停下步伐，反而推出了更多與人工智能相關的產品，包括一款名為「DGX GH200」的AI超級電腦平台，Facebook母公司Meta、微軟等巨頭將會是首批用家，預計今年底正式出貨。該超級電腦有望幫助各大科技企業打造出「另一款ChatGPT」。

這款新的超級運算平台，使用了NVLink-C2C晶片互連技術，將基於Arm架構的Grace CPU（中央處理器）與NH100 Tensor核心GPU（圖像處理器）結合在同一個封裝，這樣便毋須使用傳統CPU至GPU的PCIe連接方式，相當於同一塊晶片。這將會擴大頻寬，提升運算速度及減少CPU與GPU互連時的耗電量。

專家：納指反彈靠AI概念 英偉達還打算將DGX GH200設計作為藍圖提供給雲端服務提供商，以及其他超大規模資料中心營運商，以便他們能夠進一步量身設計最佳的基礎設施。微軟Azure基礎設施企業副總裁Girish Bablani表示，傳統上訓練大型AI模型需要用掉很多資源和時間，DGX GH200處理TB級資料集的潛力，將使開發人員能夠以更大規模和更快的速度進行先進的研究。

作為「美股長期大好友」的沃頓商學院經濟學教授西格爾表示，當前AI領域尚未出現值得擔心的泡沫。他指出，從長期來看，英偉達的估值可能略為高估，但就短期而言，市場趨勢可以使股價遠超基本價值，因此難以估算其股價還會升多高。他亦提到，納指在去年「超賣」後，今年來的反彈主要也是靠AI概念提振。