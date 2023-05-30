藍十字首季旅遊保業務飆8倍

本港今年初復常通關，藍十字首席執行官謝佩蘭表示，今年首季公司的旅遊保險業務飆升8倍，而去年增幅亦較2021年高出160%；並推出「智易Go」大灣區旅遊保，以迎合通關後港人熱衷前往大灣區短線旅行的需求。此外，公司亦正計劃及研究與「港車北上」有關產品，惟現時並未涵蓋在「智易Go」之內。

擬年內增30%人手 被問到藍十字及友邦的定位有何不同，客戶又應如何選擇兩企的產品，謝佩蘭指「藍十字定位較年輕」，重視數碼化、自主性及電子投保，而客戶群集中在20至45歲。她又認為，本港醫療及一般保險市場均穩步增長，對前景有信心，公司擬年內增加約30%人手。

另外，藍十字周一推出《對自己好，打造你嘅啱啱好！》全新品牌推廣活動，聚焦年輕人市場，涵蓋旅遊保、家居保、醫療保、寵物保及汽車保。其中家居保的受保範圍包括多種家居貴重物品及電子產品，並注入一系列綠色元素，如鼓勵使用具能源效益的電器，可獲相關賠償金額額外10%綠色生活保障。至於寵物保則設無上限獸醫診症次數，共享計劃可保障多達3隻寵物。