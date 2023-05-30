余偉文夥銀行家訪阿聯酋

香港金融管理局總裁余偉文表示，正與數位香港銀行家展開阿聯酋的訪問之旅，冀借此行加強與阿聯酋金融監管部門、主權基金、金融機構和當地企業的聯繫，為金融領域長期合作創造更多的機會，打下更穩的基礎，強調香港金融業的發展需要不斷擴大朋友圈，發掘更多的市場機會。

為港開闢東盟市場 余偉文在網誌《匯思》指出，在今年餘下的時間，還會出訪沙特阿拉伯和部分東盟國家，為香港國際金融中心未來發展開闢新的市場空間。當局也將恢復香港銀行公會年度訪問內地的安排，了解內地金融行業支持、配合經濟高質量發展的最新動態，更好地發揮香港金融機構的積極性和市場力量，推動兩地金融互聯互通和粵港澳大灣區合作。

他又提到，目前正在為11月的另外兩場重頭戲做準備，一是再度舉辦的國際金融領袖投資峰會；二是與國際清算銀行（BIS）合辦的高級別會議，慶祝其亞太區代表辦事處在港成立25周年，也作為金管局30周年活動的壓軸戲。此外，還在籌備與金融科技和綠色金融相關的活動，並積極爭取一些舉辦國際會議的組織在香港舉行論壇和會議，會在適當時候向外提供進一步資料。

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息（Hibor），隔夜息升至4.22952厘，與樓按相關的一個月拆息升至4.45298厘，3個月報4.63952厘。