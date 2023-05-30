大摩：華消費短期難返疫前 受制3因素

雖然中國首季經濟增長超預期，惟4月的數據表現卻未如理想，亦間接導致中港股市年初迄今跑輸外圍市場。摩根士丹利發表的研究報告指出，中國的消費難以在短期內回復至新冠疫情前的水平；國際評級機構標準普爾則認為，內地基建開支的熱潮即將退卻，並且持續放緩。換言之，中國在消費及基建投資兩大方面的增長動力將會減弱。

大摩估計，中國消費者開支在今年反彈9%之後，明年增速將顯著降低至4.8%。該行認為，有3大主要因素限制消費增長軌迹。

國際品牌競爭大 難經營 首先，中國未有向居民派發大額補助刺激消費。同時，嚴格防疫限制及監管政策的變化，導致有3,000萬個在新冠疫情本應存在的服務業職位消失；雖然有2,000萬個職位可望在今明兩年內恢復，但仍有1,000萬個職位會因為內地政策對科網、教育及房地產行業的打擊，需要更長時間才能復甦。最後則是內地房地產行業持續疲弱拖累經濟。

大摩又指，一些國際消費品牌在中國經營愈來愈艱難，連鎖咖啡店星巴克是其中之一，是「最不適合用來押注中國復甦」的餐飲股。該行認為，除整體消費疲弱外，星巴克還要面對本地激烈的競爭，包括來自瑞幸（Luckin）、庫迪（Cotti）等中國品牌的挑戰，又指星巴克的擴張速度不及這些本地企業。

值得留意的是，大摩所提到瑞幸及庫迪兩家企業，都與捲入財務造假事件的陸正耀有關。陸正耀在擔任瑞幸董事長時，該企因為被揭發財務造假而從納斯達克除牌，並由此衍生出中概股審計風波，而他在離開瑞幸後沉寂了一段時間，於去年創立了庫迪。

標普估基建投資增長減 另邊廂，標普亦估計今年內地基建投資增長，將會由去年11.5%跌至今年的高單位數，並且在明年進一步減速。這種放緩趨勢還會持續下去，到2030年增幅更會跌至中低單位數，與中國經濟增長趨勢相符。

該機構認為，地方政府正在放棄由基建投資驅動的增長模式，原因是要降低地方債務風險，在疫情過後重新推進財政改革進程。展望未來，投資的項目的趨勢亦可能會發生變化，更集中在能夠產生現金回報的項目。然而，標普亦特別提到︰「在中國，政策意義可以凌駕於效率之上。」因此，某些領域如交通、能源、水資源等也可能會出現過度投資所引發的風險。