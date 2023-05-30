港外貿弱遠遜預期

4月進口減11.9% 出口連跌12個月 本港持續3年的「疫戰」雖然暫告一段落，惟面對先進經濟體需求疲弱，最新外貿表現仍舉步維艱，且表現遠遜市場預期！政府統計處昨公布，4月份整體出口貨值連跌12個月，按年再跌13%，遜預期的跌9.3%；進口貨值亦跌10個月，按年再跌11.9%，同樣較市場估計的跌9.9%為差。

上月本港整體出口及進口貨值分別為3,383.35億元及3,749.1億元，有形貿易逆差則為366億元，相當於進口貨值的9.8%。

值得留意的是，首4個月整體出口貨值按年大幅倒退16.5%，進口貨值跌12.5%，期內有形貿易逆差擴至1,484億元，相等於進口貨值的10.4%。

輸往星馬印度貨值挫兩成 按地區劃分，上月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌13.3%，其中大部分主要目的地的整體出口貨值均錄得跌幅，尤其是馬來西亞、新加坡及印度，3地跌幅分別為26.4%、21.1%及19.7%；與此同時，對內地的出口貨值跌幅亦擴大至12.9%。至於對美國的出口貨值更由升轉跌，上月跌幅為19.9%，3月則升13.8%；另德國和英國分別跌15.9%及2.5%。

此外，上月來自大部分主要供應地的進口貨值同樣錄得跌幅，又以新加坡跌35.5%最為明顯，緊隨其後為南韓及美國，各跌33.8%及28.4%。

至於按主要貨品類別劃分，上月部分貨品表現都差過3月數據，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，按年少375億元（19.3%），而「通訊、錄音及音響設備和儀器」及「辦公室機器和自動資料處理儀器」分別少109億元（21.5%），以及少44億元（11.5%），惟「動力產生機械及儀器」的整體出口貨值則錄得75.1%的升幅。

政府發言人表示，上月商品出口貨值按年進一步下跌，主因先進經濟體疲弱所致，又預期上述情況將繼續令本港出口受壓，雖然內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力。

中文大學劉佐德全球經濟研究所常務所長莊太量亦認為，本港外貿數據繼續不振，是受累美國及歐洲近期經濟增長不振，其中美國4月零售銷售按月僅增長0.4%，接近轉負，惟他強調數據表現仍屬預期之內。

大新銀行經濟研究及投資策略部則估計，今年全年本港整體出口跌幅可能介乎5至10%。該行解釋，內地經濟活動雖然逐步復常，但復甦步伐仍不均勻，製造業活動亦有收縮迹象，或限制內地需求；另一方面，聯儲局等主要央行可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩，將繼續抑制外部實質需求。

亞洲赴美貨櫃海運量少19% 另邊廂，日媒引述美國調查公司Descartes Datamyne數據顯示，4月亞洲出發往美國的海上貨櫃運輸量為140萬個，按年少19%，其中運輸量佔比逾50%、由中國出發的海上貨櫃運輸量減少20%。

至於家具和服裝期內運輸量亦少32%，玩具和體育用品亦跌30%，反映美國對進口商品的需求減少。

本港進口按年變幅 本港出口按年變幅