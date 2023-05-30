華住首季轉賺10億 收入破頂
中國經濟復甦步伐惹人擔憂，出行逐漸復常卻是擺在眼前的事實。大型連鎖酒店營運商華住集團(01179)今年首季錄得純利9.9億元（人民幣‧下同），扭轉此前連蝕6季的頹勢，期內收入為創紀錄新高的44.8億元，按年增長67.1%，優於公司3月底給出的指引，並預期本季收入按年增長51至55%。
中資航空企或下半年扭虧
撇除德意志酒店（Steigenberger Hotels），漢庭及桔子水晶等以內地為主的Legacy-Huazhu業務，上季收入按年增長57.97%至35.94億元，勝公司指引，純利為11.55億元，抵銷了德意志酒店方面的虧損，主要是收入增長足以抵銷成本上漲，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為17.16億元，按年固然扭虧，按季亦飆2.25倍。展望本季，Legacy-Huazhu收入指引按年增長64至68%。
華住「出海」併購的德意志酒店之所以未能扭虧，原因是收入按年增長1.18倍至8.86億元之際，酒店經營成本按年大漲55.37%至8.67億元，僅夠虧損縮窄48.91%，尚未足以扭虧。
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