華住首季轉賺10億 收入破頂

中資航空企或下半年扭虧

撇除德意志酒店（Steigenberger Hotels），漢庭及桔子水晶等以內地為主的Legacy-Huazhu業務，上季收入按年增長57.97%至35.94億元，勝公司指引，純利為11.55億元，抵銷了德意志酒店方面的虧損，主要是收入增長足以抵銷成本上漲，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為17.16億元，按年固然扭虧，按季亦飆2.25倍。展望本季，Legacy-Huazhu收入指引按年增長64至68%。