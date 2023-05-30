潤置冀2025非賣樓收益佔逾半

深圳華潤萬象天地

他稱，過去房地產業屬高風險類別，其估值往往偏低，但沒有將公司所持有的物業價值列出，未來要考慮釋出其實質價值。早於2015年，當時曾擔心電商興起會取替傳統購物中心，但經時間考驗，認為相關風險可控；冀最快2025年時經常性收益能一半以上非賣樓所得。

至於今年的推盤安排上，郭世清指，全國樓市仍屬低迷，但同時處於兩極化，具體要看企業的囤貨結構，例如3、4線城市及市郊的項目，推售十分困難，但也有市中心地段的高質盤沽清；坦言當公司發展到一定規模時，則要留意質產質量。

郭瑞鋒透露，華潤萬象生活現時除了進行商廈管理外，仍有為其他企業進行顧問工作，包括由物業的前期規劃至後期管理，可全包或提供單獨服務，但會考慮相關項目的規模及地點等再決定是否合作。同時，市場上能提供同類的公司不多，故有較強議價能力。

■記者劉潤霖深圳報道

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