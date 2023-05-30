惠譽：內地上月二手樓銷售價量齊降

國際信貸評級機構惠譽表示，內地二手房屋銷售上月開始再度轉冷，不但放盤數量和成交宗數減少，叫價亦有所下降，反映當前經濟及就業前景不容樂觀下，買家信心疲弱，預期疫情封控期間累積的延後需求已被消化，二手樓市場短期難望重現強勢，預示地產市場復甦荊棘滿途。

低線城市供應過剩 復甦更慢 即使大單位的售價相對堅挺，反映民眾有一定換樓需求，惠譽相信，二手樓買家猶豫之際，打算換樓的業主為了盡快解套，不介意降低叫價，結果導致很多交易被押後，並將繼續令交投受壓，其中較低線城市樓市的復甦恐怕更慢，原因是供應過剩且人口流出。

市場亦不用指望2016至2018年期間的「棚改」、推動低線城市樓價上漲的一幕再度重演，因為很多地方政府財政早已捉襟見肘。