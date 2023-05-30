《明報》母企世界華文季蝕1656萬
《明報》母公司世界華文媒體(00685)在剛過的3月底止財政年度按年轉盈為虧，錄股東應佔虧損24.5萬美元（約191.1萬港元）。期內，由於馬來西亞貨幣及加拿大元匯價走弱，對該企營業額產生約548.5萬美元負面貨幣影響。
展望新一年，該企認為高通脹壓力將打壓消費者及企業情緒，或影響廣告支出，加上不斷上升的經營成本，為其出版及印刷分部帶來挑戰，分部盈利有下行壓力。
如單計今年1至3月的第四財季，世界華文更蝕212.4萬美元（約1,656.72萬港元），按年擴大1.75倍。業績報告內解釋主要是由於經營成本增加及當季度收到的政府補助減少，並需就取消強積金對沖安排為香港的僱員提供長期服務金撥備增加約116萬美元。
萬華媒體去年虧損增五成
至於《明報》同系公司萬華媒體(00426)亦在3月底止財年蝕1,850.7萬元，虧損按年擴大約五成，並且是連續第9個財年虧損，累計蝕1.96億元。管理層在業績報告內指出，由於經濟形勢極具挑戰，上年度營業額按年降約9%至4,503.9萬元，致令虧損擴大。另外，由於強積金對沖安排將自2025年5月1日起被取消，因此計提長期服務金138.7萬元。單計3月底止第四財季，萬華虧損按年擴大14.53%至675.8萬元。
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