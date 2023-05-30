港股4日插逾千 北水掟貨
科指創半年低 美團瀉8%差絕藍籌
港股繼續尋底，恒生指數昨再跌近200點，收報18,551點，連跌4個交易日，累計插1,127點或5.72%，跌至半年收市低位。儘管美團(03690)公布的首季業績優於預期，但股價受壓，瀉8.09%至7個月低位，是表現最差藍籌。
恒指昨日高開80點後，最多曾升132點，惟在部分科技股拖累下，由升轉跌，尾市跌幅一度擴大至229點，收市跌195點。國企指數全日跌82點或1.3%，報6,251點；科技指數挫43點或1.19%，報3,647點，亦跌至半年低位。港股全日成交1,106.08億元，南下「北水」出貨，轉為淨沽出18.31億元。
券商分歧 花旗估美團闖$216
投資者憂慮美團到店業務面對競爭，一度重挫8.49%，低見115.3元。券商麥格理表示，美團首季業績強勁，顯示公司在具挑戰的宏觀環境下仍有良好韌性，但憂慮踏入第二季，公司加強對消費者及商家激勵，或導致變現率遭攤薄及增加營銷開支，調低美團今明兩年經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）預測3%和1%，目標價降至190.9元。
野村亦將美團目標價調低逾8%至184元，認為集團最近兩季會為餐飲外賣及到店業務做新一輪市場推廣，短期可能拖累到店業務盈利能力。不過，花旗認為美團基本面實力仍然穩健，經營前景具彈性，而且其新營銷形式及解決方案，有助降低商家門檻，並加強用戶參與度，利好業務拓展，調升目標價2.36%至216元，維持「買入」評級。
新地簽275億銀團貸款新高
值得留意的是，本港地產發展商新鴻基地產(00016)與18家銀行簽署275億元銀團貸款，是集團歷來最大額的銀團貸款。當中包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期5年，部分用作債項融資及延長還款期。該公司主席兼董事總經理郭炳聯表示，本港經濟正逐步回復至新冠疫情前水平，集團將繼續在港投資，以及把握大灣區和內地的發展機遇，並將加快銷售住宅項目，切合本港市民住屋需求。新地股價昨日微跌0.29%，收報101.5元。
另邊廂，擁有台灣歌手周杰倫知識產權（IP）管理及營運公司巨星傳奇將於今日公布招股詳情，市傳是次招股已引入兩名基礎投資者，分別是個人投資者、步步高管理層張源，以及遊戲公司網龍(00777)。
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