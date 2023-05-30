港股4日插逾千 北水掟貨

恒指昨日高開80點後，最多曾升132點，惟在部分科技股拖累下，由升轉跌，尾市跌幅一度擴大至229點，收市跌195點。國企指數全日跌82點或1.3%，報6,251點；科技指數挫43點或1.19%，報3,647點，亦跌至半年低位。港股全日成交1,106.08億元，南下「北水」出貨，轉為淨沽出18.31億元。

券商分歧 花旗估美團闖$216 投資者憂慮美團到店業務面對競爭，一度重挫8.49%，低見115.3元。券商麥格理表示，美團首季業績強勁，顯示公司在具挑戰的宏觀環境下仍有良好韌性，但憂慮踏入第二季，公司加強對消費者及商家激勵，或導致變現率遭攤薄及增加營銷開支，調低美團今明兩年經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）預測3%和1%，目標價降至190.9元。

野村亦將美團目標價調低逾8%至184元，認為集團最近兩季會為餐飲外賣及到店業務做新一輪市場推廣，短期可能拖累到店業務盈利能力。不過，花旗認為美團基本面實力仍然穩健，經營前景具彈性，而且其新營銷形式及解決方案，有助降低商家門檻，並加強用戶參與度，利好業務拓展，調升目標價2.36%至216元，維持「買入」評級。

美團績後券商評價