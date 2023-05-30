新盤出擊：NOVO LAND 2A期料今開價 普遍千萬有找
屯門區大型項目新一期銷售進入直路。新鴻基地產(00016)的兆康NOVO LAND第2A期，預計今日公布首張價單，發展商昨日並預告，絕大部分首批單位售價將低於1,000萬元。
新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單提供不少於186伙，為滿足不同買家需求，戶型將涵蓋開放式至三房間隔，價錢方面有約5至10%加價空間。他提到，今期僅設52伙開放式單位，價格相宜，讓有意置業人士可以吸引價進駐大型屋苑。
項目昨對傳媒開放一個無改動示範單位，參照Arreso第5座18樓F室為藍本搭建，實用面積245方呎，屬開放式間隔。該盤示範單位預計今日下午隨即對公眾開放。同系大埔白石角University Hill第2B期昨售出3伙，共涉2,077.12萬元。其中，優景閣第3座的16樓B8室連天台兩房戶，以902.5萬元招標售出，呎價約19,705元。
Cabanna花園戶呎售$23596新高
上車盤特色戶以新高價沽出。恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨透過招標售出E座G樓6室連花園戶，實用面積178方呎，開放式間隔，連163方呎花園，以420萬元成交，呎價23,596元為項目新高紀錄。
維港滙I成交價2371萬
此外，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，昨連沽兩伙，單日套現4,418萬元，月內成交量增至27宗。包括最新以2,371.3萬元售出維港滙I的2座27樓A室，為實用面積798方呎三房戶，呎價約29,716元。
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園月內累售18伙，總成交金額逾一億元。中原地產指，5月至昨日止，一手市場暫錄約1,100宗成交，料全月最終成交量有約1,200宗。
天瀧頂層特色戶1.12億沽 破紀錄
豪宅做價未受加息影響，恒地、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作的啟德天瀧，昨透過招標連沽兩伙，其中一伙頂層特色戶的成交價逾1.12億元，創項目新高。
維港1號賣886萬
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，上述為1座33樓A室，單位實用面積1,942方呎為全盤面積最大，採四房間隔，連425方呎平台，成交呎價約57,750元。另一伙為第3座26樓A室，屬實用面積1,102方呎的三房戶，成交價3,847萬元，呎價約34,909元。
此外，中國海外發展(00688)位於同區的維港1號，最新售出2B座30樓H室一房戶，實用面積348方呎，成交價886.9萬元，呎價約25,486元。
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