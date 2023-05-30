新盤出擊：NOVO LAND 2A期料今開價 普遍千萬有找

新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單提供不少於186伙，為滿足不同買家需求，戶型將涵蓋開放式至三房間隔，價錢方面有約5至10%加價空間。他提到，今期僅設52伙開放式單位，價格相宜，讓有意置業人士可以吸引價進駐大型屋苑。

項目昨對傳媒開放一個無改動示範單位，參照Arreso第5座18樓F室為藍本搭建，實用面積245方呎，屬開放式間隔。該盤示範單位預計今日下午隨即對公眾開放。同系大埔白石角University Hill第2B期昨售出3伙，共涉2,077.12萬元。其中，優景閣第3座的16樓B8室連天台兩房戶，以902.5萬元招標售出，呎價約19,705元。

維港1號賣886萬 恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，上述為1座33樓A室，單位實用面積1,942方呎為全盤面積最大，採四房間隔，連425方呎平台，成交呎價約57,750元。另一伙為第3座26樓A室，屬實用面積1,102方呎的三房戶，成交價3,847萬元，呎價約34,909元。

ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna特色戶呎價打破項目紀錄。 天瀧開售至今累售16伙，套現逾8.38億元。