鄧成波家族掟觀塘一籃子物業市值18億

駱駝漆中心

鄧成波家族再放售大型商用物業，包括觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，以及開源道60至62號駱駝漆大廈1座、2座及3座的地下商舖及閣樓單位，兩批物業市值共約18億元。

涉駱駝漆中心全幢 上述一籃子物業由高力代理放盤，並以現狀部分交吉及部分連租約形式出售。其中，駱駝漆中心為一幢7層高單邊物業，總建築面積約85,116方呎。地下及一樓為餐廳，2至6樓為寫字樓，面積約11,536至13,168方呎，樓底高度約3.35至4.27米。該行指，物業市值約11億元，於今年4月，整幢物業獲屋宇署批准改建為零售用途。

另一項物業為駱駝漆大廈1座、2座及3座一籃子連租約商舖，總實用面積約21,195方呎，市值約6.8億至7億元，部分可分拆出售，單位實用面積由約1,192至3,057方呎，樓底高度約2.6至4.7米。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰稱，近年全幢商業及寫字樓大廈受到不少投資者追捧，去年至今已錄得多宗大額成交，如今年2月國際基金集團以約17億購入觀塘鴻圖道73至75號KOHO等。另外，大角咀中美樓地下22號舖以約980萬元登記易手，物業約6年升值約80萬元或約8.9%。