天頌苑未補價劈13% 售346萬

利嘉閣黃肇雯表示，上址為J座中層8室，實用面積約506方呎，5月初放盤叫價400萬元，近日減至350萬元，有外區客即放棄洽購中的其他地區單位，轉睇上述放盤，並即場還價，再獲減3.2萬元入市。而過去3日長假期間，同區錄約4宗居屋買賣。