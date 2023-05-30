天頌苑未補價劈13% 售346萬
二手樓市交投淡靜，未補價第二市場居屋減價吸客。天水圍天頌苑一個兩房單位，放盤不足一個月，突然劈價約13%，獲白居二客以346.8萬元購入，成交呎價約6,854元。
利嘉閣黃肇雯表示，上址為J座中層8室，實用面積約506方呎，5月初放盤叫價400萬元，近日減至350萬元，有外區客即放棄洽購中的其他地區單位，轉睇上述放盤，並即場還價，再獲減3.2萬元入市。而過去3日長假期間，同區錄約4宗居屋買賣。
富安每呎$6316易手
馬鞍山居屋富安花園5月暫錄約4宗買賣。中原陳耀榮稱，該屋苑3座中層K室，實用面積約437方呎，兩房間隔，第二市場原先開價約285萬元放售，議價後獲白居二客以276萬元承接，呎價約6,316元。
此外，世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座中層13室，實用面積約535方呎，兩房間隔，有裝修，5月中在已補價自由市場放盤叫價650萬元，放盤僅約一星期，一口氣劈價25萬元，以625萬元沽出，減幅約3.8%，成交呎價約11,682元。
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