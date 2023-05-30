康城MALIBU三房1368萬沽 5年貶值106萬

二手樓跌價情況持續，部分要蝕讓才有承接。將軍澳日出康城MALIBU套三房單位，減價至1,368萬元後成交，單位約5年間帳面貶值106萬元。

利嘉閣趙洛民稱，上述單位為1A座高層B室，實用面積約848方呎，早於去年曾以1,850萬元放盤，其後多次調低叫價，最終累減482萬元沽出，新買家為同區客，睇樓一星期入市，呎價約16,132元。原業主2018年以約1,474萬元一手買入，持貨約5年帳面跌價約7.2%。

碧濤花園鬆綁輸73萬 世紀21奇豐李嘉文又指，沙田碧濤花園2期富臨閣高層D室三房戶，實用面積約760方呎，擁城門河景，放盤3個月，減價65萬元，以905萬元成交，呎價約11,908元，原業主持貨逾3年，帳面蝕73萬元。

太古城一年跌價21% 樓價跌勢擴大，中原趙鴻運透露，鰂魚涌太古城北海閣低層F室，實用面積約572方呎，兩房間隔，累減255萬元，外區客以895萬元購入，呎價約15,647元。資料顯示，同類型單位去年初曾以1,138萬元登記轉手，現跌價約21.4%。

元朗二手市連錄低價個案。該行王勤學表示，之前3日長假期元朗區僅共錄約9宗二手買賣，包括元朗廣場中層A室，實用面積約427方呎，3月開價598萬元，最後以495萬元沽出，呎價約11,593元，做價及呎價均創該廈3年新低。

他續指，同區Grand YOHO第2座低層H室，實用面積約515方呎，開價798萬元，減至758萬元易手，呎價約14,718元，亦創屋苑兩房單位兩年半新低。