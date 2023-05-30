樓價升勢放慢 遭削預測

九龍中型戶月挫7.6% 代理行估全年整體僅揚2% 近月本港住宅樓市轉靜，樓價升勢乏力。政府公布今年4月私人住宅售價指數報354.2點，按月僅漲約0.54%，升幅較3月顯著收窄約1.05個百分點。同時，個別地區私宅價格大幅下跌，其中，九龍區的中型單位平均呎價月挫逾7%。由於銀行加息及樓市交投下跌，加大整固壓力，有代理行下調今年樓價升幅預測至最低僅2%。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，今年首4個月私宅樓價指數雖累漲約5.83%，為去年9月後最高，但按月升幅亦連續兩個月收窄。今年2月該指數升幅約2.51%，其後3月只漲約1.59%，上月更低於1%。至於4月私宅售價指數仍較2021年9月歷史高位低約11.03%。

租金指數連攀3個月 至於上月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位升勢較好，指數最新報313.8點，按月升約1.26%。實用面積約1,075方呎及以下中小型單位最新報355.6點，按月漲約0.51%。

據該署臨時數字，撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，4月共有6個類別的私人住宅平均每方呎售價上升，同時，亦有另外4個類別下跌。其中，升幅最大為九龍區實用面積約431至752方呎的中小型單位，上月平均每方呎售價報約14,040元，按月漲約2.75%，以今年截至4月計，累漲約6.72%。

同期跌幅較明顯的是九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位，平均呎價報約14,307元，按月下挫約7.64%，今年首4個月已累跌約1.16%，為各類別中唯一期內跌價單位。

此外，4月私宅租金指數報178.2點，按月上升約1.42%，已連升3個月，今年截至4月累升約1.54%。

部分市場人士調整後市預測。高力香港研究部主管李婉茵表示，首季本港樓市表現復甦，主要受包括通關及發展商積極推盤、調整印花稅階及美國加息步伐減緩帶動，惟第二季私宅市場成交金額及宗數明顯放緩，樓價能否持續向上，很大程度視乎息口以及港股市場變化。該行修訂全年中小型私宅樓價按年升幅為約2至6%。該行今年3月底曾預測全年樓價升幅可達約8%。

憂受累高息及交投縮 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒亦表示，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，阻礙樓價進一步攀升的動力，預期今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

月內買賣回落三成 另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，上月美國聯儲局落實加息0.25厘，香港銀行亦跟隨加息0.125厘，大市觀望氣氛較為濃厚，加上股市亦由數月前兩萬多點，回落至近日18,000點水平，對入市信心構成一定影響。他稱，近日樓市已踏入整固期，料樓價升勢放緩，同時，本月二手成交也較4月回落約三成。

惟利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，樓價經首3個月連環上衝後，逐漸轉趨冷靜，但在整體經濟情況改善下，料短期整固橫行後有力再展升勢，上半年樓價有望累錄約6.88%的升幅。

私人住宅售價指數走勢 4月部分地區類別私宅單位平均呎價