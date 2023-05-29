股市估市：港股技術超賣 短期或彈

港股上周僅4日市，惟正如筆者早前所言，指數終見突破，恒指終告失守19,500點的支持。此關既失，19,000點的支持亦明顯不足，理論上恒指仍將反覆下跌，暫時而言，下一支持位處於17,500點左右水平。中美兩國商務部長上周會面，基本上並無出現負面氣氛；美國債務上限的問題仍處拉鋸，但如過去幾次的類似情況，最終應可解決，投資者需要擔心的，是美國聯儲局如何評估此事，事實上，已有聯儲局官員釋出息口未見頂的訊息，美股亦已借勢回吐，但對本身已處弱勢的港股而言，這無疑是雪上加霜。