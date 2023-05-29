股市估市：港股技術超賣 短期或彈
港股上周僅4日市，惟正如筆者早前所言，指數終見突破，恒指終告失守19,500點的支持。此關既失，19,000點的支持亦明顯不足，理論上恒指仍將反覆下跌，暫時而言，下一支持位處於17,500點左右水平。中美兩國商務部長上周會面，基本上並無出現負面氣氛；美國債務上限的問題仍處拉鋸，但如過去幾次的類似情況，最終應可解決，投資者需要擔心的，是美國聯儲局如何評估此事，事實上，已有聯儲局官員釋出息口未見頂的訊息，美股亦已借勢回吐，但對本身已處弱勢的港股而言，這無疑是雪上加霜。
儘管宏觀形勢仍然差強人意，惟技術上港股已呈超賣，恒生指數之14天RSI已屆接近30的水平，而參考過往走勢，恒指在跌穿支持後一般都會出現反彈，現價追沽的風險不小，進取者更可考慮博恒指出現500點左右的彈幅。
美團(03690)上季業績表現優於市場預期，整體收入按年增長26.7%，核心本地商業增長近兩成六，新業務收入按年增幅更逾三成。儘管按季比較，美團收入微跌2.5%，然而其經調整EBITDA增長逾倍。管理層表示，美團4月每日活躍用戶（DAU）按年增長75%，集團的策略為持續提高客戶的交易頻率，預期可為市場帶來一定憧憬，股份具一定的博反彈價值。
美團值博 上望145元
走勢上，美團已跌至3月至今上落區的下軸，即125元水平，博反彈目標可暫設於145元，以115元為止蝕參考，具一定值博率。
（作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）
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