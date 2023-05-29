商品分析：美受乾旱天氣威脅 玉米價呈強

商品指數在年初至今的跌幅達9.5%。5月期間，銀、銅和原油遭受最大的損失，而可可、汽油、玉米和棉花呈現正回報。

經濟衰退的風險不斷提高，美元走強，美國債務上限僵局持續存在，美國利率短期走向存疑，以及中國經濟復甦動力減弱，這些因素共同構成當前面臨的挑戰。這不利的環境引發交易員和投資者對預期的大宗商品超級周期是否過早結束的質疑。

貴金屬受壓 銀價最弱 貴金屬市場，特別是銀價最為疲軟，正面臨着3個月以來的首次按月下滑。銀價一度跌至每安士22.68美元，隨後在上周五有所回升，但5月仍下跌7%收盤。黃金也跌破每安士1,950美元的關口。美國第一季國內生產總值的上調、低於預期的失業數據、通脹加劇和消費支出的增長，使交易員增加了對6月甚至7月加息的押注，同時今年減息的預期繼續消退。目前，黃金在1,933美元找到支撐位，上周五收於1,946.6美元，按月下跌2%。

紐約銅期貨合約觸及每磅3.54美元的支持水平，因美國數據超出預期，推動新的買盤興趣，收盤價為每磅3.67美元，一周下跌1.6%，較1月中旬的每磅4.35美元高位下跌約15%。交易商們曾預期中國復甦將帶來強勁需求，但由於令人失望的經濟指標，市場形勢發生變化。

油價反彈 料區間上落 油價上周略為反彈，紐約期油累升1.56%，收報72.67美元一桶，布蘭特期油累升1.8%，收報76.95美元一桶。沙特阿拉伯能源部長支持油價的評論及俄羅斯副總理表示石油輸出國組織及盟國（OPEC+）有可能在6月會議上維持目前的產量目標，令油價出現波動，但總的來說，原油市場料保持在區間上落。

同時，芝加哥玉米期貨經歷近一年來最大的一周漲幅，原因是全球最大生產國——美國乾旱天氣威脅農作物，土壤濕度缺乏變得愈來愈明顯。7月份合約一周上漲9.1%，達到每蒲式耳6.05美元，迫使對沖基金進行平空倉。12月份合約代表着今年春季種植到秋季收穫的農作物，該合約在一周上漲了7%。

最近商品的疲軟可以歸因於實物庫存和金融頭寸的去庫存化，這是由於市場擔憂經濟衰退和高利率影響而推動。然而，除非衰退成為事實，否則金融商品的投機者將在大量沽空之後被迫平掉空倉，重新建立長倉。

（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝