宏觀視野：多元化投資宜納入大宗商品

大宗商品於近月受到投資市場高度關注。許多資產類別在去年大幅下跌，而大宗商品卻是為數不多的贏家之一。有見及此，投資者一直對大宗商品會否在多元化投資組合中發揮更具策略性的作用提出疑問。

在經歷全球金融危機後，各國央行紛紛實施前所未有的寬鬆貨幣政策，並把通脹保持在較低且穩定的水平。然而，這種情況已結束，預期市場將步入更「典型」的通脹時期。

能受惠綠色能源轉型 為實現淨零排放的目標，各國及企業需要減少其排放量，因此加快推進發電的脫碳進程，這將直接影響綠色商品生產商，其商品的原材料與非綠色商品相同，但生產商採用較環保的生產方法。有些公司希望透過打造綠色供應鏈（包括確保他們所購買的原材料是以環保的方法製造）來提高能源效益，從而將推動相關材料的需求。

氣候減緩主題目前備受關注，導致投放基本金屬的投資不足。當綠色轉型逐步發展，市場對電池、基本金屬甚至稀土元素的需求將會上升，因為這些材料對於潔淨能源發電商尤為重要。隨着市場對氣候變化的應對速度加快，需求亦相應遞增，這將在中期利好大宗商品。

地緣政治風險亦令事態變得複雜，俄烏戰爭使能源安全問題浮現，以歐洲的情況尤為嚴峻。這雖然在短期內阻礙全球能源轉型的發展，惟預期認真看待淨零轉型的國家將能達成共識，共同推動綠色轉型。

在將新資產類別納入投資者的資產配置策略前，需要考慮這會否改善其投資組合的風險調整回報。投資者需要考慮其整體投資目標及資產配置限制，當中包括與其他資產類別的多元化效益或相關性。大宗商品的表現無疑更接近股票，而非債券。

股票是投資組合回報的主要驅動因素，因此投資者需要在投資組合中進行多元化配置，以降低股票波動性所帶來的不利影響，這反映到股票及債券分別佔六成及四成的投資組合為何於過去20年表現良好。債券有助於彌補股票表現落後時所造成的損失，但2022年的股債雙殺局面令投資者痛苦不已，亦導致債券在投資組合中的作用受到質疑，因此投資者將目光轉移到其他資產類別以分散投資。

儘管相關經濟形勢或已出現變化，但有一主題基本保持一致：在通脹期間，大宗商品一直是較債券更能作分散投資風險的資產。

對沖通脹作用勝債券 在市場關注通脹而非經濟增長時，股票與大宗商品呈負相關性，而股票與債券的相關性則較強。隨着通脹再度成為主要挑戰，加上美國聯儲局現時以致力於使通脹回復至2%的水平為目標，將大宗商品納入投資組合的理由亦變得更為充分。

由於之前通脹一直受控，大宗商品在近15年來的多元化資產投資組合構建過程中，作用微不足道，並一直被遺忘。但過去一年的宏觀經濟環境狀況顯示，通脹已再次成為問題。在通脹環境下，大宗商品是較債券好的對沖工具，因此多元化資產投資者應重新考慮將大宗商品納入其投資組合，以作策略性資產配置。

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