簡訊一覽
●金鷹商貿集團(03308)董事長王恒的家族信託提出按每股6.88元把公司私有化，比上周一停牌前有40.4%溢價，比去年12月底每股經審核綜合資產淨值亦有10.78%溢價，涉資22.51億元，股份今日復牌。
●九毛九(09922)管理層早前出席野村活動時表示，計劃今年新開120間太二酸菜魚門店，並擬拓展香港、澳門、東南亞及北美市場，特別是多華人的地區。
●華虹半導體(01347)於A股招股書披露，估計今年上半年純利約12.5億至17.5億元人民幣，按年增加約3.91至45.47%。
●復星醫藥(02196)控股股東復星高科技再將公司6,710萬股A股抵押，以償債務，按上周五收市價計算，市值約21.18億元人民幣，至此已質押公司近4.51億股，約佔股份總數16.88%。
●法拉帝(09638)確認有計劃在意大利雙重上市，已向意大利監管機構Consob提交相關招股章程備檔，供其審批，預計持股63.75%的大股東Ferretti International Holding S.p.A.將提呈發售其現有股份，且已取得必要批准以出售最多28.75%的股份。
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