租賃及商務服務借貸飆 不良餘額增

中金測算基建類貸款包含了「租賃和商務服務」這個字面上難以聯想到大興土木的行業。惠譽博華更直接以「城投企業的融資」來形容租賃和商務服務業。為甚麼？

貸款佔比高於內房

原來根據國家統計局的《國民經濟行業分類標準》，「商務服務業」子分類之一為「投資與資產管理」（編號7412），定義乃「政府主管部門轉變職能後，成立的國有資產管理機構和行業管理機構的活動；非金融性投資活動」，如「對國有基金項目（基本建設基金項目等）、國債項目的管理」、「各種投資管理公司（如開發區的投資管理公司）的活動」。