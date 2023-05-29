租賃及商務服務借貸飆 不良餘額增
中金測算基建類貸款包含了「租賃和商務服務」這個字面上難以聯想到大興土木的行業。惠譽博華更直接以「城投企業的融資」來形容租賃和商務服務業。為甚麼？
貸款佔比高於內房
原來根據國家統計局的《國民經濟行業分類標準》，「商務服務業」子分類之一為「投資與資產管理」（編號7412），定義乃「政府主管部門轉變職能後，成立的國有資產管理機構和行業管理機構的活動；非金融性投資活動」，如「對國有基金項目（基本建設基金項目等）、國債項目的管理」、「各種投資管理公司（如開發區的投資管理公司）的活動」。
事實上，工商銀行(01398)過去5年相關貸款累增9,821.28億元（人民幣‧下同），其中去年再增加2,254.74億元或增長13.52%，為新增公司類貸款的13.94%，2018年、2019年、2020年和2021年的增速分別約15.1%、13.3%、21.4%及15.7%，原因大同小異，就是「向民生工程、基礎設施補短板項目等提供融資支持，以及服務國家級新區、開發區、自貿區等戰略規劃區域發展建設融資需求」。
2022年底，工行的租賃和商務服務貸款佔所有公司貸款15.1%，排名第3，遠高於內房，期末不良餘額按年升12.9%，不良率則大致持平於2.02%。
建設銀行(00939)年報的不良貸款報告還會把「商務服務業」單獨列出來，其去年底的貸款餘額升16.1%（沒有像工行作解釋），佔整體公司類貸款17.9%，期末不良餘額升20.87%，比內房還多，原因並無具體交代，不良率升0.05個百分點至2.4%，比整體公司類貸款高0.32個百分點。
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