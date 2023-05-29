絲絲講場：英偉達CEO創業有3段古

近期全球最吸睛嘅晶片公司英偉達（Nvidia）市值直逼萬億美元規模之際，呢間公司創始人兼行政總裁（CEO）黃仁勳出席大學演講時自爆，公司一度陷破產邊緣，創業路上「充滿恥辱的失敗」，為咗勉勵一班後生仔，仲講咗3段古添！

曾勇於向SEGA認錯 話說英偉達當年第一個產品係電腦遊戲用嘅3D顯示卡，仲同日本電玩公司SEGA合作，點知因為設計架構出錯，做出嚟嘅技術會落後，黃仁勳唯有同SEGA解釋，公司無法繼續合作，仲好尷尬咁向對方提出全額支付費用要求，唔係公司就要執笠。結果係點？SEGA嘅慷慨解囊，令依家公司繼續存在囉！

雖然公司生存到落去，但有好長嘅時間公司盈利表現好差，嗰陣公司得嗰10億美元，仲被唔少投資者懷疑，不過公司都咬緊牙關，最終運算平台CUDA成為依家人工智能（AI）重要引擎。即使公司後來發展穩定，一度進軍龐大嘅智能手機晶片市場，又迅速撤退，事關競爭太激烈，反而決定專注喺機器人電腦，當時係一個相對較細嘅市場。

3個「充滿恥辱的失敗」卻造就到現時嘅英偉達。如果當初黃仁勳無勇於向SEGA認錯、無忍受發展路上嘅辛苦、無放棄競爭過激嘅市場，公司或者不再存在。不過，現實世界係無如果，無人知當初公司做另一個決定會變成點，但以現時嘅發展，相信都證明咗當時嘅決定係啱嘅。

黃仁勳呢3段古，寓意都係一啲老生常談，唔知台下嘅一班畢業生收到幾多呢？

余絲韻