韓免破壞與美關係 不鼓勵搶美光份額

中國近日以網絡安全為由封殺了美光科技的產品。考慮到當前市場佔有率的格局，南韓的記憶體晶片生產商理應是最大的受惠者。不過，有媒體引述消息指，南韓政府為免破壞與美國的關係，不會鼓勵當地半導體廠商搶佔美光的市場份額。

報道引述消息人士稱，南韓將美國視為其半導體產業的長期合作夥伴，故對於當前局勢持謹慎態度，並且不欲影響與美國之間的關係。分析則指出，美光的禁令導致南韓進退兩難，因為南韓企業若不幫助中國填補美光留下的供應缺口，可能也會成為中國打擊報復的目標。

設備廠爭相進駐南韓 事實上，南韓的半導體產業也確實需要中國市場，尤其當前許多公司正計劃擴大長遠產能。日本傳媒披露，三星電子計劃在未來20年斥資300萬億韓圜（約1.78萬億港元），建立新的國內生產基地，包括在首爾近郊建立5座先進製程晶圓代工廠。

報道稱，三星的這項擴張大計，已經吸引了許多全球大型半導體生產設備商的注意。美國的應用材料（Applied Materials）、荷蘭光刻機生產商ASML等，亦已派出高層到訪京畿道政府辦公室，討論投資計劃、基礎設施建設及稅務優惠政策等。

應用材料於當地的新研發中心或於今年底前完成選址。ASML亦擬建設一個組裝設施及培訓中心，幫助三星及其他南韓企業掌握光刻機的操作及日常運行，該中心投資達2,400億韓圜，料明年正式開始運作。

此外，與南韓同屬「晶片四方聯盟（Chip 4）」的日本，亦頻頻動作。有指東京電子（Tokyo Electron）於京畿道華城的技術開發基地將增設一個無塵室；另一個設備供應商Ulvac更計劃明年在韓設立首個研發中心。