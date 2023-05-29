澳洲料華快撤大麥關稅

中國與澳洲的關係回暖，澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）與中國商務部部長王文濤會面後表示，預期中國將在未來幾周內撤銷對澳洲大麥加徵的80%關稅，意味着因應長達3年的大麥徵稅而減少的出口，可以恢復正常。

法雷爾指出，中國佔澳洲貿易總額約三成，遠超過美國、日本、南韓、印度、英國和德國的總和。不過，當局在與中國貿易關係修復同時，亦正努力實現多元化，包括與印度和英國簽訂新的自由貿易協定。另外，澳洲已加入美國主導的印太經濟框架（IPEF），本周將到布魯塞爾與歐盟敲定一項協議。他形容，有關舉措可以讓澳洲繼續加強與中國的貿易關係，並讓其經濟多元化，「有一系列選擇」。

市場對澳元看法分歧 中國在2020年5月，以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，向澳洲大麥徵收80.5%關稅，為期5年，使每年價值高達15億美元的貿易陷入癱瘓。為尋求消除兩國的貿易壁壘，全面恢復對華出口並穩定外交關係，法雷爾本月訪華，與王文濤等中國官員會面。

不過，利好消息未必有助澳元匯價，大華銀行集團認為，兩周前開始的跌勢尚未企穩，預料短期內兌美元或再度下試0.645水平，若企穩0.659水平則有望回升。德國商業銀行表示，本周公布的澳洲經濟如通脹、房地產市場及私人信貸增長等，將決定澳元兌美元能否重返0.66，因為有關數據表現有機會影響澳洲央行的整體政策。

上古國際集團董事梁彥穎表示，目前澳元與美元的息差達1.4厘，加上澳央行因通脹壓力，暫停一次加息後在5月再度加息，預料之後有可能繼續加息，提振澳元匯價，下月澳元兌美元的支持位在0.64。獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，澳央行6月加息與否機會都是50%，但澳元會因商品和人民幣匯價偏弱而受壓。