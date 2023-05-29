中銀對今年貸款增長審慎樂觀

中港通關利好本地商業活動，中國銀行（香港）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，受惠跨境業務及高端客戶帶動，該行今年首4個月個人銀行業務的存款及貸款業務量均見增長。他坦言，息口是客戶考慮借貸的主要因素，雖然預期高利率會維持一段時間，但今年息口走勢較為明朗，客戶在置業方面有剛性需求，尤其是復常後一手市場交投回升，對今年的貸款增長維持審慎樂觀態度。

跨境客開戶較疫前升44% 近日港元拆息抽升，周國昌認為，港美息差會逐漸收窄，惟兩者的速度及幅度未必一致；由於半年結的關係，料港元定期存款息率在短時間內仍有上升空間，至於港銀會否再上調最優惠利率（P息），則要視乎他們的資金需求、整體流動性，以及美元往後走勢等多方面因素而定。

跨境業務方面，個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，自2月6日全面通關至今，中銀跨境業務顯著回升，今年首4個月整體跨境客戶新開立帳戶按年上升5倍；較2019年疫情前同期亦升近44%。周國昌補充，目前內地客佔該行跨境客戶總數約七成；內地客亦成為保險業務的主要增長動力，其中以終身壽險業務最受歡迎。

有部分本地銀行「全周無休」迎接跨境客，劉賽麗認為，不同銀行均有各自策略，目前未有打算分行於周日營業，但全分行網絡亦可為他們提供服務，並會繼續在重點地區新增專為跨境客而設的跨境理財服務中心。她指，去年新添約一成的前線銷售人員，今年會按業務需要，動態安排人手。

置業易服務覆蓋灣區9城市 今年首4個月該行跨境理財通整體開戶量按年升近兩倍。使用「開戶易」（即香港居民在香港以見證方式開立內地帳戶）的開戶數目亦按年升近5倍，較2019年日均宗數亦增近1.1倍。另外，中銀亦推出「置業易」服務，為有意北上置業的港人提供按揭服務，目前已覆蓋大灣區9個內地城市，包括16個發展商逾50個樓盤。