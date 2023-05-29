美幣策再成焦點 就業數據惹關注

本周環球財金市場焦點

美國周一為陣亡將士紀念日，金融市場休市。隨着美股季績期步入尾聲，加上債務上限談判塵埃落定，市場焦點重新回到聯儲局的貨幣政策動向，愈來愈多人押注將於6月再加息0.25厘。因此，本周五公布的勞動市場數據將成為關鍵，分析員平均預期5月非農就業職位增幅為18萬個。

聯儲下月加息機會達64% 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，6月再加息機會率達到64.2%，按周大增46.8個百分點，主要由於上周的個人消費開支（PCE）物價指數增幅遠超預期。加拿大皇家銀行財富管理指出，市場對於經濟前景的看法仍然在搖擺，隨着更多數據公布，可能會導致金融市場大幅波動。

該行認為，美國經濟在處於擴張階段的後期，聯儲局仍在一邊努力壓抑通脹，一邊試圖避免經濟急劇放緩，故適度防守型的投資組合比較合適；繼續對固定收益持正面看法，原因是加息周期正在接近尾聲，歷史表明債券會有較佳的回報。

富國銀行指，在利率上升及信貸條件收緊的情況下，美國家庭超額儲蓄正減少，假如以過去6個月平均速度計算，還有7個月超額儲蓄就會耗盡。要知道是，這7個月的估算屬「上限」，因有部分資金可能已用作投資或者其他用途，故實際第三季或第四季度將會是消費的「重要轉折點」。該行此前基本預測是美國經濟會在今年稍晚步入衰退。

惠普Salesforce壓軸放榜 至於本周五的勞動市場數據，市場預期5月失業率會升0.1個百分點至3.5%，惟依然處於歷史上較低位；平均時薪則料按年增長4.3%，較4月增速回落0.1個百分點。

另外，獲股神巴菲特加持的電腦生產商惠普（HP）、道指藍籌股Salesforce亦將於本周壓軸「放榜」，意味美股季績期進一步踏入尾聲。