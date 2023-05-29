恒指恐「六絕」插落萬七關

五窮月暫挫逾5%全球最差 3大因素利淡後市 恒指於「五窮月」收爐在即，截至上周四（25日）止全月累挫1,147點或5.76%，差絕環球主要股市。即使美國債務上限「傾掂數」，現時外界亦憂慮內地經濟復甦動力已經減弱，對港股先沽為敬，並為「六絕月」埋下伏線，甚或揭開下半年港股大地震的序幕。綜合意見認為，人民幣轉弱、資金轉吼海外市場以及內地經濟失速，均是不利港股後市的3大因素，呼籲要小心為妙！

本報統計顯示，過去10年內恒生指數有6年錄得「五窮月」，6月繼續下跌的有4年，其中還有3年五窮六絕的跌幅明顯較大，跌幅介乎約4至7%。

香港股票分析師協會副主席郭思治估計，大市本周雖然有機會出現後抽，但歸根究底仍要向下，以去年10月底至今年1月底的大型升浪8,103點去計，不排除要考驗17,693點，即黃金比率61.8%的水平。他又補充，觀乎大市已經跌穿250天牛熊線（現處19,678點），10天、20天及50天等亦全告失守，技術走勢上對6月市況並沒有太大憧憬，並料屆時所有板塊都會持續受壓。

事實上，內地4月工業產出、零售及固定資產投資等一系列數據均遜預期，上周六出爐的同月規模以上工業企業利潤仍按年倒退18.2%，不少大行因應復甦遇瓶頸而下調中國今年經濟增長預測，其中巴克萊將數字由5.6%降至5.3%，直指包括上述和青年就業等意外大幅差過預期，房地產行業困境加劇，說明需求疲弱，通脹持續降溫，又預期中國人民銀行不會採取激進寬鬆政策。

憂人幣續跌華復甦慢 摩根大通則由6.4%下調至5.9%，指內地出台消費刺激措施的可能性看起來較低，提醒未來要密切關注政府是否會調整產業政策，恢復民營企業家信心，建立更好的營商環境。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，內地宏觀經濟以至公司數據都反映民眾消費需求放慢，且第三、四季指引預測悲觀，「令今年復常的美好預期落空」，加上財政及貨幣政策支持力度不大，已令港股第二季後勁不繼，而一旦人民幣匯價繼續跌跌不休，A股形勢強於港股就要小心，即使他對A股亦有保留，指過往多月資金僅側重在國企等「中特估」（中國特色估值體系），內需消費股如貴州茅台和格力電器等表現不振，與港股不遑多讓。

他解釋，原因是要慎防內地資金班資回朝托市，過去亦發生過，若然重演港股難逃下跌，而早前急升的「中特估」、「金特估」（其中的大型金融板塊）將成為拖低大市的「最後一根稻草」，不排除資金將狠沽此板塊，變相擴大AH股差價。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，6月人民幣似乎仍會反覆偏軟，因人行年內仍有減息降準空間，相關預期將會抑制人民幣的潛在上升空間，兌每美元短期有機會在7算上下爭持。

馮宏遠又認為，港股上半年已經觸及全年高位，「以港股現時約11倍市盈率計，未算好抵，亦不見有動力反彈」，形容資金取態與去年底「覺得港股平兼有憧憬」截然不同，6月下試17,000點不足為奇。與此同時，隨着聯儲局官員放風6月有機會繼續加息，同樣對港股這類新興市場構成不利，因資金流反映「買美元」仍是市場大趨勢。

金價或破頂 闖2100美元 港股運滯之際，盧楚仁稱，因美國始終會停止加息，使美元維持弱勢，金價有機會破頂邁向每安士2,100美元。上古國際集團董事梁彥穎則預料，金價將於1,950至2,080美元橫行一段時間，原因是個別國家的美元儲備始終受制於美國，增加黃金儲備會比較可取，推升黃金需求之際，中國和印度消費者對黃金的需求增長已差不多飽和。

過去10年恒指5月及6月表現 環球股市5月及今年來走勢