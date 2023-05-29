一手消息：新盤周末15宗交投 利奧坊‧壹隅套1222萬

相比對上一個周末錄得73宗新盤買賣，過去兩日市況明顯較淡靜，並為今年同期最少，即使連同上周五佛誕假期，新盤市場一連3天亦只錄約23宗交投。

必嘉坊‧迎匯547萬售出 至於昨日錄得成交集中在市區項目，其中利奧坊‧壹隅2座26樓H室，實用面積265方呎，成交價632.9萬元，呎價約23,883元。該盤1座26樓G室，實用面積255方呎，亦以589.71萬元售出，呎價約23,126元。同屬恒地的紅磡必嘉坊‧迎匯昨也沽兩伙，項目7樓F室，實用面積270方呎，成交價547.49萬元，呎價約20,277元。

University Hill 2B期單日沽兩伙 另外，新鴻基地產( 00016 )旗下兩個市區現樓項目連錄成交，何文田Prince Central的12樓C室，實用面積303方呎，成交價945.62萬元，呎價約31,209元。至於堅尼地城KENNEDY 38的3樓C室，實用面積456方呎，亦以1,247.85萬元沽出，呎價約27,365元。

而該集團本月推售的大埔白石角University Hill第2B期，在過去周六再新增兩宗成交，其中優景閣5座12樓B6室，實用面積410方呎兩房戶，以789.83萬元易手，呎價約19,264元。