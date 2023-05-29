二手淡靜：太古城兩房1055萬易手 不足一年冧價163萬

樓市氣氛呆滯，部分屋苑藉跌價才能打破悶局。已有兩個星期沒有交投的鰂魚涌太古城，最新有兩房單位以1,055萬元售出，相比去年6月對下一層單位的成交價，不足一年跌價約163萬元。

中原張光耀指出，上述成交為東海閣中層G室，實用面積約572方呎，成交呎價約18,444元。資料顯示，上址樓下的同室單位，面積與景觀相同，去年6月以1,218萬元成交，相比下是次最新售價明顯低約13.4%。

藍籌屋苑兩日5刁 二手交投仍未擺脫低迷局面，中原指出，買家入市信心不足，10大屋苑於過去周六、日只有5宗成交，佔半數屋苑未聞買賣，但已較對上一周增加兩宗。

期內港島區除了太古城錄買賣外，同區康怡花園亦售出一伙複式戶。中原楊文傑表示，屋苑A座一個頂層單位，實用面積約1,048方呎，套三房間隔，降價150萬元，以1,600萬元易手，呎價約15,267元。

荔枝角美孚新邨為過去兩日唯一發市的九龍區藍籌盤，美聯物業吳志輝稱，項目2期百老匯街44號高層C室，實用面積約931方呎，原則三房間隔，以1,000萬元易手，呎價約10,741元，低市價約8%。

逸瓏海滙3年蝕125萬 此外，蝕讓個案不斷湧現，世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙1座低層G室，實用面積約852方呎，三房連套房間隔，減價60萬元，以1,040萬元低市價沽出，呎價約12,207元。原業主持貨逾3年帳面虧蝕125萬元。

美聯陸家民表示，屯門聚康山莊5座低層F室以585萬元轉售，成交呎價約13,146元，單位2019年4月買入至今貶值約10萬元。