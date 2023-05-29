專家籲業主換較大單位

林一鳴

納米單位面積細，樓價較一般單位為低，在樓市最高峰期間，成為一眾上車客入市首選，當時亦有相當數量捧場客，惟近年樓市逆轉，持有該類單位的業主或投資者未來應如何部署？有資深投資者就建議可換購較大面積單位，或以低市價租出迷你物業。

資深財經專家林一鳴認為，該類納米單位未來會繼續跑輸大市，交投量亦較難再增加，現時持貨的業主如能力許可，建議盡快換購一個面積較大的單位，例如面積300方呎以上住宅，若金額負擔不來，寧可在新界地區購入呎價較低、面積較大的單位。

或考慮低市價出租 資深投資者伍冠流則表示，自己沒持有納米樓，亦不建議其他人入市，若持有該類單位投資者，現時沽貨蝕本之餘，再要損失印花稅及佣金等使費。不過，伍建議，投資者可考慮以八折價盡快租出單位，由於同類單位落成量續增，未來將愈來愈難租出，而丟空單位變相增加持貨成本。他又指，物價上漲、貨幣貶值，樓價長遠仍看升，納米樓樓價亦有機會隨大市反彈，相信只是時間問題。