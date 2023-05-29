去年迷你戶落成逾千伙

納米單位落成量

樓價於疫情爆發前一直上升，當時發展商為了配合市場購買力，大舉興建納米單位。不過，好景不常，該類單位在跌市下需求直線下挫，而供應卻步入高峰，2022年實用面積約215方呎以下的納米戶落成量多達1,010伙，創自1984年有統計以來新高。

差餉物業估價署公布的《香港物業報告2023》顯示，去年納米戶落成量相比2021年的558個，勁增452伙，升幅約81%，並為首次突破千伙。而對上高位於2019年錄得，當年合共有982個同類型單位落成。

新界區供應佔76% 以地區統計，去年納米戶落成量重鎮轉移至新界區，錄得776伙，佔該類供應約76.8%；至於港島區及九龍區同類落成量數字相若，分別錄109伙及125伙，比例約10.8%及12.4%。而2021年新界區並無任何納米戶落成，當年佔448伙來自九龍區，餘下110伙則為港島區供應。

此外，去年納米單位落成量數字飆升，佔期間整體住宅供應21,168伙的約4.8%，按年增加約0.9個百分點，佔比是2019年後的3年最高。