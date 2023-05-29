產經

納米樓跌價甘 成交10年最奀

瑧蓺年內暫錄的登記成交，全部帳蝕離場。 瑧蓺年內暫錄的登記成交，全部帳蝕離場。
瑧蓺年內暫錄的登記成交，全部帳蝕離場。
年內買賣蝕幅高逾三成 瑧蓺翰林峰全數損手
本港樓市自高峰回落，加上政府放寬樓按後，用家「買大唔買細」，納米戶需求大減。據統計，實用面積250方呎或以下住宅，去年成交量創至少10年新低，同時，今年註冊成交的同類單位部分轉售蝕幅高逾三成，其中，西營盤瑧蓺及翰林峰兩個半新盤年內暫錄登記成交，全都要帳蝕離場，現時市場主打該類單位的主要項目有約900個放盤，不少以蝕本價放售。
開放式納米單位入場門檻低，在樓價最高峰時，市民為求上車而曾受追捧，隨着樓按放寬，買樓所需首期下降，準買家意向入市面積較大單位。根據利嘉閣資料，2022年期間全港實用面積250方呎或以下住宅單位，全年錄約868宗二手買賣登記，按年跌約43%。而今年截至5月中為止，該類單位只錄346宗登記，比去年同期仍少4宗。
近年迷你戶身價大跌，據該行資料，上述類型物業已知購入價及撇除除名或同姓氏轉讓後，今年錄約255宗二手登記，當中90宗屬帳面貶值，所佔比例約35%。事實上，有地產代理行樓價指數反映，主要二手屋苑樓價由高位回落最多約18%，但過去約半年轉手的迷你單位，樓價跌幅遠超整體樓市。
珀‧軒10載帳輸21%
部分成交個案更跌穿10年前價位，其中，佐敦珀‧軒一個實用面積約229方呎單位，5月時以430萬元登記轉手，比2013年購入價帳面再低約21%。
即使公屋單位，如大埔太和邨實用面積約217方呎單位，未補價第二市場售103萬元，約5年帳面貶值逾31%。區內代理又指，同屋邨亨和樓一個低層單位，實用面積約234方呎，收租業主沽貨離場，已補價自由市場售248萬元，約5年帳蝕90萬元，樓價跌幅逾26%。
環海‧東岸145個放盤最多
此外，本報統計12個以細單位供應為主、今年內亦錄買賣登記的半新盤，現時合共有約900個放盤。當中紅磡環海‧東岸佔145個最多，叫價由370萬元起，其中，實用面積約194方呎納米單位，原業主2019年中二手購入，現開價較購入價低近14%。其次，西營盤翰林峰有120個放盤，實用面積約195方呎單位，最低叫價540萬元。
同區瑧蓺一個實用面積約216方呎單位，僅以450萬元登記轉手，約5年帳面跌價逾36%。代理指，該盤現時有約60個買賣盤，入場放盤實用面積約222方呎，開價570萬元，較2017年購入價帳面低近110萬元，貶值約16.1%。
新界區方面，屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣早前錄樓價低於「3球」二手轉讓，約3年跌價逾26%。代理透露，屋苑現有至少100個買賣放盤，部分辣招期未屆滿，放售價330萬元起，比3年前買入價帳面低近13%。而元朗尚悅‧嶺年內成交較多，至少錄14宗買賣登記，只有兩宗賺幅不足1%個案，其餘都低於購入價，項目現有逾90個放盤。
翰林峰現時有120個放盤，最低叫價540萬元。翰林峰現時有120個放盤，最低叫價540萬元。
翰林峰現時有120個放盤，最低叫價540萬元。
細單位供應為主半新盤放盤情況細單位供應為主半新盤放盤情況
細單位供應為主半新盤放盤情況
年內迷你戶帳面貶值買賣登記個案年內迷你戶帳面貶值買賣登記個案
年內迷你戶帳面貶值買賣登記個案
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