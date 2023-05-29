納米樓跌價甘 成交10年最奀

年內買賣蝕幅高逾三成 瑧蓺翰林峰全數損手 本港樓市自高峰回落，加上政府放寬樓按後，用家「買大唔買細」，納米戶需求大減。據統計，實用面積250方呎或以下住宅，去年成交量創至少10年新低，同時，今年註冊成交的同類單位部分轉售蝕幅高逾三成，其中，西營盤瑧蓺及翰林峰兩個半新盤年內暫錄登記成交，全都要帳蝕離場，現時市場主打該類單位的主要項目有約900個放盤，不少以蝕本價放售。

開放式納米單位入場門檻低，在樓價最高峰時，市民為求上車而曾受追捧，隨着樓按放寬，買樓所需首期下降，準買家意向入市面積較大單位。根據利嘉閣資料，2022年期間全港實用面積250方呎或以下住宅單位，全年錄約868宗二手買賣登記，按年跌約43%。而今年截至5月中為止，該類單位只錄346宗登記，比去年同期仍少4宗。

近年迷你戶身價大跌，據該行資料，上述類型物業已知購入價及撇除除名或同姓氏轉讓後，今年錄約255宗二手登記，當中90宗屬帳面貶值，所佔比例約35%。事實上，有地產代理行樓價指數反映，主要二手屋苑樓價由高位回落最多約18%，但過去約半年轉手的迷你單位，樓價跌幅遠超整體樓市。

珀‧軒10載帳輸21% 部分成交個案更跌穿10年前價位，其中，佐敦珀‧軒一個實用面積約229方呎單位，5月時以430萬元登記轉手，比2013年購入價帳面再低約21%。

即使公屋單位，如大埔太和邨實用面積約217方呎單位，未補價第二市場售103萬元，約5年帳面貶值逾31%。區內代理又指，同屋邨亨和樓一個低層單位，實用面積約234方呎，收租業主沽貨離場，已補價自由市場售248萬元，約5年帳蝕90萬元，樓價跌幅逾26%。

環海‧東岸145個放盤最多 此外，本報統計12個以細單位供應為主、今年內亦錄買賣登記的半新盤，現時合共有約900個放盤。當中紅磡環海‧東岸佔145個最多，叫價由370萬元起，其中，實用面積約194方呎納米單位，原業主2019年中二手購入，現開價較購入價低近14%。其次，西營盤翰林峰有120個放盤，實用面積約195方呎單位，最低叫價540萬元。

同區瑧蓺一個實用面積約216方呎單位，僅以450萬元登記轉手，約5年帳面跌價逾36%。代理指，該盤現時有約60個買賣盤，入場放盤實用面積約222方呎，開價570萬元，較2017年購入價帳面低近110萬元，貶值約16.1%。

新界區方面，屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣早前錄樓價低於「3球」二手轉讓，約3年跌價逾26%。代理透露，屋苑現有至少100個買賣放盤，部分辣招期未屆滿，放售價330萬元起，比3年前買入價帳面低近13%。而元朗尚悅‧嶺年內成交較多，至少錄14宗買賣登記，只有兩宗賺幅不足1%個案，其餘都低於購入價，項目現有逾90個放盤。

翰林峰現時有120個放盤，最低叫價540萬元。 細單位供應為主半新盤放盤情況 年內迷你戶帳面貶值買賣登記個案