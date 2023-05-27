券商睇市：中美股市存憂 宜分散風險

正當市場認為美國兩黨快將就債務上限問題達成共識之際，雙方在政府開支預算上再有分歧。兩黨角力或將有增無減，美股波動性或上升，投資者宜做好風險控制。

美國財長耶倫早前表示，美國如果不提高或暫停債務上限，政府最早可能在6月1日發生違約。現時VIX恐慌指數並未因談判僵局而飆升，反映市場或多或少認同「達利奧酒鬼論」（達利奧曾形容，債務上限的談判就像是一群酒鬼制訂法律來限制飲酒，當達到限制時，便會進行滑稽談判。）

自1960年以來，美國已有78次觸及上限，而每一次美國都能提高上限以解決問題。今次為鬧劇的第79場，目前仍傾向認為美國可趕在「X」日（政府耗盡現金之日）之前提高上限，但別忘了2011年美國在「X」日之前一日，美眾議院才達成提高債務上限的方案，在當日之前股市已經驚惶失措了一個星期，並且在方案通過後續跌，因此能否推高債務上限為一回事，股市在「X」日的前後表現如何又是另一回事，故這段時間部署美股宜多加留神。

中國4月消費物價指數（CPI）按年僅升0.1%，反映內地有通縮風險，而無論採購經理指數、進出口、3大增長引擎及新增貸款等數據，都顯示中國復甦之路仍需政策面再扶一把，人民銀行未來數月放水機會增加，利淡人民幣匯價。

不少在港上市的企業多是在內地經營業務，盈利及資產淨值均以人民幣計價，當人民幣轉弱，或會拖累相關股份估值，故對港股有負面影響。加上最近恒指權重股的業績只能說是不過不失，在公布業績後股價普遍偏軟，都對後市帶來一定壓力。目前，中港股市觀望氣氛較為濃厚。

藉ETF捕捉日本機遇 最近日本股市創近33年新高，日經平均指數今年以來累升近20%。之所以跑贏其他國家指數，皆因日本在迷失多年後終有機會扭轉通縮，加上估值及利率長期偏低，以及股神巴菲特加持等因素，都吸引環球資金流入日本市場。

現時美國兩黨在債務上限問題上未達成共識，而中國經濟復甦力度引起市場關注，在中美股市存隱憂之際，投資者宜部署環球資產以平衡風險，可透過交易所買賣基金（ETF）參與日本市場，捕捉日本投資機遇之餘，還可助投資者分散個別企業風險。

凱基亞洲投資策略部