專家樓評：外地有犯罪紀錄 或影響按揭審批

不少人也知道曾經破產、撇帳或信貸紀錄太差，例如H級或以下，如想申請按揭難度會較高。不過，原來不單單信貸紀錄會影響按揭審批，有金錢相關的犯罪紀錄、曾有洗黑錢紀錄等，都會成為按揭批核的障礙。

近日有一個案，客戶的信貸紀錄良好，於香港亦沒有任何犯案紀錄，而且他只想申請40%按揭，所以他原以為銀行能快速批出按揭，但最後卻接連被兩間銀行拒絕其申請，而銀行亦沒有向其透露拒批的原因。客戶已懷疑可能與其過去於海外的涉嫌犯罪紀錄有關，於是找本行幫忙。

接銀行查詢應坦白 接手初期，客戶仍未有向我們坦白他懷疑的問題，只提及他曾改名，以及不知會否影響到信貸報告中的紀錄。本行感到客戶似有「難言之隱」，於是便建議客戶先自行查閱個人信貸報告，而信貸報告中的確有顯示客戶曾改名，但除此以外沒有其他不尋常的紀錄，而客戶信貸評級是良好的級別。看到這份報告後，據以往經驗，銀行拒批一定有其他特別原因。於是一方面向銀行了解，一方面亦希望客戶能提供更多資料，以更快「拆彈」。

客戶這時才坦白，他過去曾於外地涉嫌行賄被捕，由於事件多年前已告一段落，而客戶亦有當地法院發出的不起訴通知書，由於事件曾被當時傳媒報道，客戶事後亦改了名字，所以客戶不認為會影響到其按揭審批。不過，在向銀行查詢時，銀行卻表示客戶未能通過其銀行內部審查，反映客戶以為毋須申報的涉嫌行賄紀錄，可能真的影響到審批。

於是，在整理好客戶當年案件的來龍去脈，同時建議客戶，當收到銀行查詢及要補充資料時要坦白，不要讓銀行感覺有遮掩，亦可提供當地法院的不起訴通知書作輔助證明。與此同時，再協助客戶向多一兩間銀行溝通及爭取，最後成功獲一間銀行願意批出客戶期望的40%按揭，息率方面，亦能取得現時最優惠的H按計劃息率，更有1%現金回贈。

建議作預先評估 由以上個案，要留意銀行都不太接受曾有洗黑錢紀錄的按揭申請，若仍有官司或訴訟在身，銀行亦要審視涉及的案件性質，會不會影響物業的業權，以及會否影響到申請人的每月還款能力等因素。而按經驗，如若隱瞞或刻意迴避回答，很有可能會影響銀行對客戶的觀感，最後拒批其按揭申請。如遇上這類特殊情況，建議找按揭代理先行做預先評估，再做置業決定會更穩妥。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣