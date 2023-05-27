專家點評：美縱解決債限 財政恐仍緊縮

市場繼續關注美國債務上限談判，如果國會未能達成共識，美國將面臨嚴重財政衝擊。礙於政治代價相當高，這情況發生機會不大，美國債務違約可能性很低。不過，投資者要注意，即使民主黨與共和黨達成協議，也可能實施財政限制，拖累中期經濟表現。

有投資者猜測今次可能與2011年類似，當時美國國會宣布達成解決債務上限協議後，美股短暫下跌，在4個月內完全收復失地，惟今次不太可能重演2011年的情況。當時美國失業率仍超過8.5%，聯邦基金利率維持在零，而且美國經歷2008至2009年深度衰退後，經濟的低迷狀態使美國在接下來多年保持強勁增長和盈利回升。

不幸的是，美國現在沒有這種「背景的好處」。一旦債務上限危機過去，美國或將再次陷入緊縮貨幣政策「周期末段」狀態，聯儲局有機會繼續收緊政策，試圖削弱勞動力市場。債務上限談判可能會導致進一步的財政緊縮，並可能有助於聯儲局實現其目標，代價是扭轉過去幾年提振個人和企業收入的政策。

6月到期的美國國庫券收益率比本月到期的國庫券高175點子。如果兩黨達成共識或將縮小收益率差距，美國財政部將迅速發行數千億美元的新證券來填補其枯竭的儲備，期限可能為一年或更短，收益率約處於5厘，有機會從其他資產類別中爭奪投資者的資金。因此，在達成債務上限協議後，其他債券收益率可能會上升。

股市升幅或數月逆轉 目前，兩黨的分歧和進一步談判將持續到未來一周。鑑於任何妥協都可能減少或延遲政府支出，很可能對企業盈利和消費者支出產生負面影響。也就是說，未來兩個月影響股市的重要因素可能是企業盈利能力和失業率上升的程度。最近的股市升幅，可能會在今年債務上限危機解決後的幾個月內逆轉。

表面上看，年初至今環球股市升約7%，看似很健康，與過往普遍年度回報率保持一致，但背後的升勢非常集中。環球股市年初至今增加的5.5萬億美元市值中，52%可歸因於僅10家公司（MSCI環球指數中有2,880家公司）。年初至今的贏家包括被視為主要人工智能領導者的美國大型科技公司、受惠於中國重啟的歐洲奢侈品巨頭，以及全球最大的石油公司。

優質小型股具吸引力 受美國區域銀行業消息拖累，中小型股表現更差。儘管10年期美國國債孳息率下降0.75厘，但小型增長股並未與同類型大型股一起上升。目前全球最大科技公司的市值，已經超過羅素2000指數的總市值。中小型股經過一輪跑輸之後，估值有所改善，有盈利的中小型股目前估值是過去12個月盈利的14倍，比規模較大的同類公司低26%。市場預期聯儲局政策轉向或改變這種情況，讓小型增長股如非周期性醫療保健和科技股，或能追落後。雖然可能還未見底，但從多年的時間範圍來看，優質小型價值股，現在看起來很有吸引力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪