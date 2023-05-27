簡訊一覽

●巴西央行宣布，計劃在2024年底前正式推出數碼貨幣。據悉，目前央行正與巴西銀行聯合會合作，共同制訂推出數碼貨幣的具體步驟。此外，巴西央行已選定14家機構參與該國數碼貨幣的試點，該名單除了包括巴西證券交易所B3、當地銀行Bradesco、Nubank、Itau Unibanco等，亦包括Visa和微軟等跨國公司。

●俄羅斯副總理諾瓦克稱，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）在6月會議不太可能採取任何新措施，言論企圖淡化減產的可能性。國際油價終止連升3天走勢，應聲向下，紐約期油及布蘭特期油曾跌2至3%，之後回順，昨日分別曾報每桶72.63美元及76.97美元。

●仲量聯行的數據顯示，4月本港高級及豪華酒店平均每間可供出租客房收入達2,640元，回復至2018年的86%，料明年將可回復至2018年水平；酒店入住率目前較2018年仍低約20%。該企香港及亞太區投資銷售副總裁羅啟宗指，疫情期間酒店業低迷，市場對投資酒店卻步，酒店成交總額跌至平均每年5億美元，惟隨着旅遊業復常，估計今年成交額將達10億美元，達到2007至2022年的每年平均數。