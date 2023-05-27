小知識：培育鑽石概念1879年起始

實驗室培育鑽石的概念在1879年起開始醞釀，並在1940年代起在美國、瑞典和前蘇聯等地進行系統研究。最終在1953年2月16日，由瑞典主要的電氣設備製造公司ASEA在斯德哥爾摩實現了第一個已知的鑽石合成。

4種合成法 可生產彩鑽 目前合成鑽石的方法主要有高壓高溫法（HPHT）、化學氣相沉積法 （CVD）、爆壓法（Detonation of explosives）和涉及超聲波技術的Ultrasound Cavitation共4種，並以前兩種最多應用在培育鑽石之上。

HPHT原理是模擬天然鑽石的生長條件，將鑽石種子（通常為天然鑽石的籽晶片）與碳和金屬催化劑一起放入大型機械壓力器中，壓縮並加熱到1,300至1,600攝氏的高溫和5至6 GPa的壓力。這方法培育鑽石通常需要幾天至幾星期的時間形成。可生成無色的鑽石晶體，亦可按需要生產彩色鑽石。

CVD則使用較低的壓力和溫度，並用上甲烷氣體，在能量作用下形成了一個碳的等離子體，這個等離子體就像灰塵一樣，在空氣中慢慢沉積到鑽石種子，一點一點沉積上去。一星期就可以「培育」一顆一克拉大小的鑽石。過程通常比HPHT更加艱巨和耗時，但因為CVD的前期設備成本較低，所以許多生產商都會採用。