鑽石巨企戴比爾斯難敵新勢力

鑽石折射率高，在燈光下顯得閃閃生輝，彷彿有魔力向外散射。而其高昂的價格，主要由於稀有程度和強勁的市場推廣，上述兩者的始作俑者，一直被指是鑽石巨企戴比爾斯（De Beers），不過戴比爾斯亦敵不過培育鑽石這股新勢力，此前斷言不會涉足培育鑽石的戴比爾斯，亦於2018年5月首次成立了自己的人工鑽石品牌Lightbox Jewelry。

在19世紀之前，由於工業技術不發達，開採鑽石極為困難，首飾級鑽石自然是稀有。到1870年南非Orange River發現了巨大的鑽石礦，產量可以用噸計，其時英國金融家羅德斯（Cecil Rhodes）看準時機買下了這座鑽石礦，並創建了大名鼎鼎的戴比爾斯礦業公司。

為了穩定鑽石的供應，羅德斯聯合世界的鑽石原料商，牢牢把控原鑽產出達90%，還通過在各國設立貿易公司，控制了全球的鑽石交易。從1888年到21世紀初，戴比爾斯被指控制80到85%的原鑽石分銷，被認為是壟斷企業。

市佔率由90%降至近三成 其中在1946年戰後第一期的宣傳活動，戴比爾斯就買下了125份報紙的版面，請了幾十位荷里活明星代言，大肆宣傳鑽石。1948年，廣告公司創作了20世紀最經典的廣告語「A Diamond is Forever」其後被譯為「鑽石恒久遠，一顆永流傳」，將人的情感轉移至物件上。今天人們求婚，若缺少一枚鑽戒，便令人覺得遺憾。

可是2000年以後，情況有變，加拿大和澳洲的原鑽生產商開始在戴比爾斯的分銷渠道以外售賣鑽石。加上後來公眾愈來愈關心「血鑽」問題，令該巨企的壟斷漸瓦解，為保形象，該公司不得不減少出售被指有問題來源礦場的鑽石，使其市佔率由1980年代的90%，降至2019年的29.5%。

人造石可解決血鑽問題 所謂「血鑽」，通常指開採天然鑽石時常常引起衝突的主題，例如非洲戰地開採的鑽石，並由軍隊售賣以資助戰爭，是許多原產地國家長期內戰的原因，因此聯合國決議禁止購買來自內戰國家的鑽石。採鑽時，亦時有被指僱用童工或非法外籍勞工，以至破壞環境、水源，威脅到生態、原住民的農業等道德問題。故培育鑽石出現，被稱許可以解決血鑽問題，需求漸漸上升。