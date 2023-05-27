人造鑽石閃攻市場

美銷售佔80%華潛力大 2028市值望三千億 廣告有云「鑽石恒久遠，一顆永流傳」，這種人人追捧的天然礦石，由於身價不菲，故自19世紀已有人着手研究怎樣人造鑽石。隨着科技進步，人工培育鑽石近年成本大降，漸漸搶佔天然鑽石的市場。市場研究公司ResearchAndMarkets.com（RAMc）指出去年市場價值就達224.5億美元（約1,751億港元），規模料到2028年可增長至373.2億美元（約2,910億港元），增長率逾66%。

成分結構與天然鑽相同 雖然是用人工方法製造出來，但培育鑽石與天然鑽石成分結構、硬度完全相同。經常被引用的比喻是南極的冰，與家庭冰箱中的冰，分子結構都完全一樣是「H2O」。不過，由於培育鑽石非天然，故就算成分和質量一樣，未必人人接受培育鑽石的價值。

目前對培育鑽石持開放態度的市場以美國為首，根據諮詢機構MVEye調查數字，在2020年美國消費者對於培育鑽石的認知度已由2018年的58%上升至80%，同時消費者對於培育鑽石有甚麼品牌的認知度也由49%升至69%，市場迅速擴大。至於中國，綜合報道指，2020年內地對培育鑽石的認知度還不到2%，但2021年就已經升到5%。

銷售方面，顧問公司貝恩諮詢統計，美國市場佔據了全球培育鑽石約80%的銷售量，遙遙領先其他國家。中國銷售市場佔比僅為10%，雖然是全球第二大市場，但與美國差距很大。可是換個角度看，正正就是佔比較低，發展潛力便顯得更大。

未來5年料9%複合增長 RAMc表示，培育鑽石在最近5至7年崛起，主要因為價格快速下跌、消費者逐漸關注、家庭可支配收入上升、各國政府限制「血鑽」銷售、其他科技對鑽石的應用愈來愈多等綜合原因所推動。預計培育鑽石市場由2023至2028年，會以9%複合增長率上升。

談到價格問題，2020年第四季度培育鑽石的零售價下降到天然鑽石的35%，較2017年下降30個百分點；批發價佔比在2018年第四季度下降到天然鑽石的20%，此後佔比基本維持穩定。而且在2020至2021年隨着5克拉以上大顆粒培育鑽石加速規模化量產，成本繼續大幅下降，而純淨度、色度等指標亦大幅提升，業內人士預計價格仍有較大下降空間。

至於消費者的關注，不得不提到2017年11月，頂尖內衣品牌Victoria's Secret採用水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）提供的2,100顆培育鑽石製作出百萬美元級的Fantasy Bra內衣，被時裝界熱烈討論。可以想像得到，在需要用上很多粒鑽石才能完成的衣飾產品，如全用上天然鑽石，價格定必極高，亦難以商品化，令培育鑽石搶進了這個市場空檔。

權威機構提供鑑定服務 另外，也因為培育鑽石的身份被認可，市場逐步規範化，令買方可以安心。2018年7月，美國聯邦貿易委員會（FTC）修改了鑽石的定義，刪掉「天然」一詞，以及去除對鑽石「天然」的描述部分，並將培育鑽石納入鑽石大類。

後來國際上3大權威珠寶鑑定機構：美國寶石學院（GIA）、國際寶石學院（IGI）、比利時鑽石高階議會（GRD Antwerp）均開始提供培育鑽石產品的鑑定服務，至此，令該產品名正言順登上國際舞台。

2014至2050年市場對原鑽需求 全球主要鑽石礦場分布