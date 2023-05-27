東京通脹3.2% 低於預期

日本5月份東京消費物價指數（CPI）按年升3.2%，低於市場預期的升3.4%及4月份的3.5%；扣除生鮮食品價格的核心東京CPI按年升3.2%，預期為升3.4%；扣除生鮮食品及能源價格的東京CPI按年升3.9%，符合市場預期。

日本央行行長植田和男近日發表言論，淡化了工資的重要性及任何單一經濟數據導致貨幣政策調整的可能性，顯示其保持貨幣政策靈活性的取向，為央行政策留有操作空間，惟卻令市場更難猜測幣策後向。日圓兌每美元昨日曾報139.82，每百日圓兌5.605港元。投資銀行高盛及野村均認為，日本股市領跑全球的升勢還將持續，日經平均指數昨日收報30,916點，升115點或0.37%。

其他央行方面，南非央行宣布加息0.5厘，高於市場預期的0.25厘，政策利率升至8.25厘。

土耳其央行昨日一如預期維持政策利率在8.5厘不變，是連續第3個月按兵不動。該國4月通脹率降至約44%，其央行在月度政策會議後表示，通脹基本趨勢繼續改善，而保持有利的金融條件以維持工業生產增長動力及就業的積極趨勢，已變得更加重要。該國截至5月19日止外匯儲備為負1.513億美元，為自2022年以來首次跌至負值區域，與選舉活動前外匯需求大增有關。

澳洲上月零售持平 此外，澳洲4月份零售銷售按月持平，遜市場預期的升0.3%。數據顯示，雖然消費者在冬裝和百貨商店的支出增加，但他們在食品和外出用餐的支出分別下降0.1%和0.2%，家庭用品亦下跌1%。分析指，消費者支出放緩反映澳洲央行自去年5月以來開始加息後，正在產生預期的需求降溫效果。