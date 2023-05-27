政經猛人點睇？

馬斯克

美國富豪兼SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）在Twitter回應Grit Capital行政總裁Genevieve Roch-Decter關於美元正在失去國際儲備貨幣的地位的話題時表示，美國政策過於強硬，令其他國家想放棄美元。他又指出，美國政府開支過大，迫使其他國家承受美國的很大部分通脹。

特朗普：美元被取代成最大失敗 美國前總統特朗普4月初發文警告，「中國（人民幣）正試圖取代美元成為世界頭號貨幣，在3年前是不可想像的！如果這種情況發生，在拜登的領導下很可能會發生，這將是我們國家歷史上最大的失敗！我們將被降為第二梯隊，這太驚人了！」

科塔克：美元屬金融恐怖分子 印度科塔克銀行（Kotak Mahindra Bank）行政總裁科塔克（Uday Kotak）於4月底出席該國一媒體會議時公開批評美元，稱美元是「世界上最大的金融恐怖分子」。他不諱言：「我確實認為世界上最大的金融恐怖分子是美元。某個在美國的人會說，從明早開始，你不能取款了，你就被凍結了，這就是儲備貨幣的力量。我認為我們正處於世界歷史上一個非常關鍵的時刻，全世界都在拚命尋找另一種儲備貨幣。」

之後他在貼文補充，美元作為儲備貨幣，具有「不成比例的權力」。

奧尼爾：霸權毀別國幣策穩定 高盛集團前首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）早前發表論文表示，美元在全球金融中扮演着過於主導的角色，每當美國聯儲局開始收緊或放鬆貨幣政策，對美元價值的影響及其連鎖反應都很巨大，美元的主導地位會破壞其他國家貨幣政策的穩定，呼籲金磚國家擴大規模，納入更多新興國家，以抵制美元，創建一個更多幣種的全球體系。

商品大王羅傑斯指，國際社會對美國信譽充滿憂慮，美元時代正步入尾聲。

奧尼爾