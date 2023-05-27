多國聯手出招棄美元

據中國外匯管理局公布的數據，今年3月的中國跨境收支中，用人民幣交易的佔比達到48%，用美元的佔比為47%，這是人民幣在中國跨境交易中的使用率首次超過美元。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝早前表示，人民幣在本外幣跨境收付總額中佔約50%，去年跨境人民幣收付總額是42萬億元人民幣，比2017年增長逾3倍。人民幣在國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權的權重排名為第3，意味全球有80多個國家和經濟體將人民幣納入儲備貨幣，位列全球第5大主要儲備貨幣。

人民幣在金融交易的使用量漸擴大，2021年中國債券先後納入3大主要國際債券指數，境外主體持有境內人民幣資產的去年底餘額較2017年增1.2倍至9.6萬億元人民幣，境外發行人累計在中國債券市場發行熊貓債6,300億元人民幣。

此外，人行已先後與40多個國家和地區的央行或貨幣當局簽署雙邊貨幣互換協議，總額超過4萬億元人民幣。去年還與香港金管局簽訂常備互換協議，將互換規模擴大至8,000億元人民幣。同時擴展境外人民幣清算行安排，目前已在29個國家和地區授權31家人民幣清算行，覆蓋全球主要的國際金融中心。

可見，隨着中國經濟發展、開放水平提升，人民幣的跨境支付、投融資、儲備和計價等國際貨幣的功能全面增強，人民幣的國際地位亦有較大提升，雖然基數低，但上升潛力十足，成為全球非美貨幣之中的新寵。

俄羅斯：主權基金資產剔除美元 俄羅斯財政部2021年7月已完成將旗下主權財富基金的資產結構調整，完全剔除美元，並將人民幣最大可能份額增至30.4%，可謂去美元化的先驅。去年底進一步提升人民幣最大可能份額至60%。

自俄烏戰爭爆發，俄羅斯遭西方國家制裁，人民幣就成為俄國主要交易貨幣之一。據俄國中央銀行數據，3月份人民幣於俄國交易總額上升至創紀錄的39%，而美元交易額則下跌至34%。

據報為彌補財政赤字，俄國曾出售外匯中的人民幣，惟最新財政收入勝預期，俄國有意再買人民幣，消息指最快本月會恢復買入，以填補其外匯儲備，料每月買入人民幣涉資約兩億美元。

沙特：中沙鋪路推動「石油人幣」 在中國成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗實現歷史和解之後，沙特明顯加大了對華投資。3月底沙特阿美接連宣布兩筆對華投資，金額高達1,000億元人民幣。其中，沙特最大的能源公司沙特阿美與中國合作夥伴北方工業集團達成協議，在遼寧盤錦市興建一個耗資超過120億美元的石化項目，沙特阿美在該合資企業持股三成，在未來35年間可向中國出口價值超過1,600億美元的原油，以每桶60美元每天供應21萬桶計算，料今年次季開工建設。

種種迹象顯示，中沙將互相增加雙邊投資，而交易將更多使用人民幣，最終料為「石油人民幣」鋪路，產油國接受作為非美貨幣的人民幣進行石油交易支付結算，加速打破沿用數十載的油金體系，被視為全球去美元化的重要一步。

巴西：中巴貿易以本幣結算 拉丁美洲最大經濟體、全球商品大國的巴西早前宣布，中國和巴西之間的貿易將不再使用美元作為中介貨幣。這意味着雙方將直接使用人民幣和巴西雷亞爾本幣進行貿易往來。

中國一直是巴西最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達1,505億美元，巴西每年約有三分之一的出口目的地是中國，而中國佔巴西進口總額逾五分之一，其次是美國；中國也是巴西在拉美地區最大的投資接受國，主要涉及高壓電纜和石油開採。

巴西政府表示，進行大規模的貿易和金融交易時，直接用人民幣兌換巴西貨幣雷亞爾，反之亦然，而不是透過美元交易。巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）發聲明指，預計此舉將降低成本，同時促進更大的雙邊貿易，並為投資提供便利。中國目前已與俄羅斯、巴基斯坦達成類似的貿易安排。

敍利亞：倡金磚國主導轉用人幣 敍利亞總統巴沙爾4月底表示，與美國和西方的對抗主要發生在經濟領域，這使得愈來愈有必要放棄美元作為全球交易的貨幣，而通過在國家間貿易交易中採用人民幣，金磚國家可以在這方面發揮主導作用。

巴沙爾還讚揚中國的調解促成了沙特阿拉伯和伊朗之間的和解，這兩個國家都在申請加入金磚國家。他認為，兩國關係改善將對整個地區的穩定產生積極影響。他更明言，如今世界在政治和經濟上都需要中國的存在，以重新平衡全球局勢，而金磚國家聯盟構成了能夠創造國際多極秩序的強大國際空間。

產油國有望以人民幣進行石油交易結算。 巴西每年有三分之一的出口目的地為中國。 人民幣跨境收付金額